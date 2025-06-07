迎德總理再發暴論！川普：俄烏戰爭現況如小孩子打架

美國總統川普和德國總理梅爾茨五日在白宮召開記者會，川普形容俄、烏戰爭現況像「小孩打架」，迴避直接譴責俄羅斯侵略。梅爾茨則展現柔軟身段，表示川普是結束戰爭的關鍵人物，並強調德國挺烏。

這是德國新總理梅爾茨五月就任後首度訪美，與川普在白宮橢圓辦公室接受記者提問。梅爾茨發言時先放低姿態，表示德國永不會忘記在歷史上「欠美國很多」，六月六日為二戰盟軍諾曼第登陸大反攻、美國在歐洲終結戰爭的紀念日（Ｄ-Day），也象徵德國從納粹政權中解放；如今的另一場戰爭能否結束，也掌握在川普手中。

梅爾茨說，擁有德國血統的川普為德、美關係打下良好合作基礎，並致贈一份裝裱在金色相框中的川普祖父弗里德里希．川普德國出生證明複本，當作他訪問白宮的伴手禮。

川普致詞歡迎梅爾茨時則說，兩人都漂亮地贏得大選，擁有最新民意授權。他領導的美國政府喜歡修補並將事情整理得井井有條，「就像德國人」，並開玩笑稱讚梅爾茨的「英語說得比德語好」。

現場媒體大多向川普提問，被問到俄烏戰爭時，他未直接譴責莫斯科侵略，只以「小孩打架」比喻現況。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫六日表示，「對我們來說，這（俄烏戰爭）是個生存問題，攸關我們國家利益的問題；關係到我們的未來、子孫後代的未來、我國的未來」。

川普指稱，在四日兩個多小時與俄國總統普亭的通話中，他對普亭說，「有時你會在公園看到兩個小孩瘋狂打架，他們憎恨彼此，就算你試著把他們拉開、他們也不想，所以有時候最好讓他們再打一下」。

當媒體追問梅爾茨是否同意川普如此比喻，梅爾茨未正面答覆，只說戰爭造成無數孩童遭綁架到俄國，這是場已持續三年半的駭人悲劇，歐美都有採取行動終結戰火的責任。

梅爾茨強調，訪美前已向川普表達，川普是真正能結束俄烏戰爭的關鍵人物，建議他透過向俄施壓來實現此目標，德方將進一步與美方討論歐美如何合作，以尋找具體解方。會中川普也聲稱美國對烏援助「遠高於歐洲」，且是他拍板終結北溪二號管線。