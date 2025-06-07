讓俄烏再打一陣會更好？ 川普改變態度

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基周五（6月6日）呼籲盟友加大對俄羅斯的施壓，以結束俄烏戰爭。此前，莫斯科一夜之間對烏克蘭發動了超過400架無人機和40枚導彈的襲擊，造成至少4人死亡、20人受傷。

遇難者中有三人是救援人員。澤連斯基在社媒上發文稱：“如果無人施壓，任由戰爭繼續奪走生命，那他們就是共犯，必須承擔責任。”

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯領導人“迷戀戰爭，滿懷仇恨，一心想要摧毀其他國家的人民生活。”澤連斯基指出，這種人只能用力量來擊敗：“包括外交的力量、制裁的力量、武器的力量以及科技的力量。”

周五，基輔市長克裡琴科證實首都遭到襲擊，並表示至少還有另外六個地區也成為攻擊目標。這是俄烏戰爭三年來俄方發動的最大規模協同攻擊之一。克裡琴科援引烏克蘭空軍情報稱，當晚俄羅斯共向烏克蘭發射了407架無人機和4枚導彈。

烏克蘭空軍發言人表示，約有30枚導彈和200多架無人機被擊落。

俄羅斯國防部則稱，這次攻擊是對烏克蘭“恐怖主義行為”的回應。

聯合國估計，自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，已有超過1.2萬名平民在戰火中喪生。

周四，美國總統川普改變了立場，從“上任第一天就結束戰爭”的承諾轉為表示“也許讓他們打上一陣子會更好”，然後再讓澤連斯基與俄羅斯總統普京坐下來談判。川普說，有時候對付孩子“讓他們先打上一會兒再把他們拉開，反而更有效”，並表示自己在本周的一次通話中把這個比喻講給了普京聽。

克裡姆林宮發言人回應稱，川普有權表達自己的看法，但對俄羅斯來說這是一場生存之戰：“關系到我們的國家利益、安全、我們的未來，以及我們的孩子和國家的未來。”

訪問美國的德國新總理梅爾茨（Friedrich Merz）昨日（6月5日）與川普舉行了會面。德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul，基民盟）接受德媒體采訪時表示，這次白宮會談是“一次良好的開端”。瓦德富爾還表示，梅爾茨此行在烏克蘭議題上“闡明了自己的立場”。他強調：“對我們來說，現在最重要的是，美國能與我們一道堅定地支持烏克蘭。”

梅爾茨則在周五表示，與普遍的看法不同，美國政府其實“願意展開討論”，也“願意傾聽”，並“准備接受不同的意見”。不過，梅爾茨也承認，在對烏克蘭的政策上，確實存在不同的立場，雙方就此做了更深入的交流。

在聯合新聞發布會上，川普提到可能對烏克蘭和俄羅斯雙方實施制裁，稱“跳探戈是兩個人的事。”然而，梅爾茨明確表示，俄羅斯是沖突的侵略者和挑起者。他說：“我們站在烏克蘭這一邊，”

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