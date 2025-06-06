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普亭才警告將報復…俄大規模轟炸4死20傷 烏全境空襲警報大響

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯無人機6日襲擊烏克蘭首都基輔，市內火光四起，煙霧竄出。路透
俄羅斯無人機6日襲擊烏克蘭首都基輔，市內火光四起，煙霧竄出。路透

俄羅斯總統普亭5日與美國總統川普通話時，「非常強烈」表示，他將對烏克蘭最近襲擊俄方空軍基地做出回應。烏克蘭媒體報導，俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機攻擊，目標涵蓋首都基輔、主要城市及遠西地區。

基輔獨立報報導，在俄羅斯最新一輪大規模襲擊中，烏克蘭全境均啟動空襲警報。烏克蘭空軍警告，多架俄羅斯Tu-95MS戰略轟炸機已經起飛，並很可能已發射巡弋飛彈。基輔、特爾諾皮爾（Ternopil）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）州、利沃夫和盧茨克（Lutsk）均通報發生爆炸。

因無人機襲擊住宅大樓及其他民用基礎設施，基輔多地發生火災，多個市區均通報爆炸與碎片墜落。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，至少有4人喪生，另有20人受傷，其中16人已住院治療。根據烏克蘭最大私人能源公司DTEK的說法，基輔左岸共有2167戶家庭因俄軍攻擊而停電。

特爾諾皮爾市長納達利（Serhii Nadal）表示，俄羅斯出動「沙希德」（Shahed）無人機與「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈，襲擊當地基礎設施與工業設施，導致部分地區停電，5人受傷，目前正在接受治療。

特爾諾皮爾位於烏克蘭西部，距離前線數百公里，平時鮮少成為俄軍攻擊目標。烏克蘭西北部城市盧茨克在此次大規模襲擊中也出現人員傷亡。市長波利什楚克（Ihor Polishchuk）表示，至少有5名居民受傷。

基輔獨立報指出，烏克蘭1日發動大膽的「蜘蛛網行動」，聲稱摧毀了41架俄軍轟炸機。儘管普亭對此保持公開沉默，但川普在4日與其通話後警告，克里姆林宮正計劃進行報復行動，並稱俄羅斯的回應「不會太好看」。

烏克蘭 普亭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

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