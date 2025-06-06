快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

讓俄烏再打一陣？美把援烏反無人機武器回撥自家

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天以小孩打架形容俄烏，指雙方在願被拉開前恐還得再打一陣。與此同時，川普政府正將原擬交付給烏克蘭的關鍵反無人機裝置改撥給美軍，形同減弱挺烏力道。

華爾街日報指出，川普今天在橢圓形辦公室與到訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會談時表示，他已接受俄烏戰事將持續的現實，因為莫斯科與基輔都還沒準備達成和平。這是他迄今最直白坦承，為終止這場已超過3年戰事所做的努力暫告失敗。

川普說：「有時你看兩個小孩發瘋般打架，怨恨彼此並在公園裡鬥毆，想把兩人拉開時他們還不願意。有時你最好就讓他們再打上一陣。」還說之前與俄國總統蒲亭通話時也跟對方說過這段比喻。川普講這番話時，梅爾茨就坐在一旁。

川普表示，蒲亭誓言會大規模攻擊烏克蘭，以報復對方用無人機偷襲俄軍機場。

諮詢公司「真實北方政策」（True North Policy）總裁、曾在拜登政府時期任五角大廈俄國事務官員的艾德蒙茲（Jeffrey Edmonds）說：「川普形同撒手不管。現在的問題是他還會不會繼續援助烏克蘭，哪怕只是較低程度援助。」

美國仍繼續提供情報，協助烏克蘭抵禦俄軍入侵；拜登政府時期授權給基輔的武器也還能流往戰場。但川普政府尚未核准新的對烏軍援，並已悄悄中止原本撥給烏克蘭的關鍵反無人機裝置。

五角大廈上週悄悄通知國會，原本供給烏克蘭打俄國無人機所用火箭的特殊引信，現已改撥給部署於中東的美國空軍單位。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於4日缺席一場在北大西洋公約組織（NATO）總部舉行、與歐洲國防部長們協調對烏克蘭軍援的會議。

赫格塞斯之前已提醒歐洲盟國，今後軍事協助基輔應由他們承擔，說西太平洋才是五角大廈「優先戰場」。

赫格塞斯上月在一份內部備忘錄中更進一步，授權五角大廈負責協調各軍種武器需求的「聯合快速採購小組」（Joint Rapid Acquisition Cell），將原本為烏克蘭採購的特殊火箭引信撥交美國空軍使用。

據一份先前未公開的訊息顯示，五角大廈告訴參議院軍事委員會，美軍對這些引信的需求是「國防部長認定的緊急事項」。

重新調撥的決策也凸顯關鍵防禦物資吃緊，一邊是烏克蘭正值加強應對俄國更多無人機與飛彈攻擊，另一邊是駐中東的美國空軍也要準備應對可能與伊朗爆發的衝突，或是與葉門「青年運動」（Houthi）武裝分子的再度交火。

這些引信是為先進精確殺傷武器系統（APKWS）所設計。美國已將這項技術提供給烏克蘭數年，烏軍應用於地對空火箭系統防禦俄羅斯無人機。當中關鍵是「近炸引信」，能在火箭接近無人機時引爆炸藥。

美國空軍已改裝這類火箭以便由F-16與F-15E戰機發射來打無人機。這套系統的成本遠低於響尾蛇飛彈與先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。

烏克蘭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

「我早知道會這樣」 MAGA教父巴農點出兩原因導致川馬決裂

4小時內潰堤式決裂一覽：馬斯克連番開嗆川普、爆料牽扯艾普斯坦

和川普翻臉「恐是災難開始」 謝金河：馬斯克沒有修好帝王學

分析指龐德偉獲川普信任 是美國駐中超級大使

相關新聞

讓俄烏再打一陣？美把援烏反無人機武器回撥自家

美國總統川普今天以小孩打架形容俄烏，指雙方在願被拉開前恐還得再打一陣。與此同時，川普政府正將原擬交付給烏克蘭的關鍵反無人...

美俄總統通話 川普：普亭表明報復烏克蘭

美國總統川普四日與俄羅斯總統普亭通話，根據川普轉述，普亭「強烈」表明，對烏克蘭一日以無人機襲擊俄國空軍基地，俄方會報復。

決定回應烏攻擊！克宮證實「川普爆料」：俄將報復

克里姆林宮今天表示，莫斯科將會決定「如何，以及何時」回應烏克蘭對其空軍基地的攻擊，同時證實總統普亭（Vladimir P...

才傳矢言報復...俄無人機又出動 襲烏至少5死

烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長曹斯今天表示，俄羅斯無人機夜間襲擊當地城市普里路基，導致至少5人喪命，...

金正恩會俄國安首長 無條件支持莫斯科對烏戰爭

北韓官媒今天報導，領導人金正恩昨天會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu），矢言「無條件支持」俄國對烏...

痛批「非法基輔政權」訴諸恐怖攻擊 普亭嗆：還有什麼好談的？

俄羅斯總統普亭表示，面對慘重的戰場損失，「非法基輔政權」已訴諸組織恐怖攻擊，企圖恐嚇俄羅斯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。