美俄總統通話 川普：普亭表明報復烏克蘭

美國總統川普四日與俄羅斯總統普亭通話，根據川普轉述，普亭「強烈」表明，對烏克蘭一日以無人機襲擊俄國空軍基地，俄方會報復。

烏克蘭發動代號「蜘蛛網」的木馬屠城作戰，動用逾百架無人機奇襲距俄、烏邊界數千公里遠的四座俄國空軍基地，共摧毀四十一架俄軍軍機，總值約七十億美元（台幣約二一一三億元），包括Ａ─50預警機、圖95長程戰略轟炸機、圖22Ｍ３及圖160等多型轟炸機，並破壞約百分之卅四能搭載戰略巡弋飛彈的軍機。對此，美國和英國均宣稱事前並不知情。

川普在自創社群媒體真實社群寫道，「我剛結束和普亭的通話，進行約一小時十五分」。他說，兩人討論前述的蜘蛛網行動與其他俄烏相互攻擊的事件，「通話氣氛良好，但未能立即促成和平」。

川普還寫道，也和普亭討論伊朗議題，以及伊朗必須就核武問題盡快做出決定。「我向普亭總統說，伊朗不能擁核。我相信，我們（兩人）在這點上有共識」。川普說，伊朗一直拖延，「我們需在短期內得到明確答案」。

美、伊四月以來已舉行五輪核談判，濃縮鈾一直是關鍵爭點。

克里姆林宮發言人佩斯科夫五日被媒體問到，俄國將如何回應蜘蛛網行動時說，「在我軍認為合適的時候」。他指稱，普亭與川普沒對舉行面對面會談做討論；外界雖普遍認為有其必要，但這種會談必須事先妥為安排；兩位領袖也沒討論取消對俄制裁的問題。

俄國外交部副部長雷雅布可夫澄清，一日的攻擊造成軍機受損，而非遭摧毀，將進行修復。兩位美國官員對路透說，美方評估有廿架被擊中，其中約十架被摧毀，約烏克蘭總統澤倫斯基估計的一半。

雷雅布可夫並呼籲，美、英應阻止衝突進一步升級，俄方回應烏克蘭的「所有選項都將提交討論及考慮」，將由俄軍決定。

至於俄方是否認為，西方國家涉及蜘蛛網行動，俄國外交部發言人沙卡洛娃說，西方提供烏克蘭武器及攻擊目標的座標，也不願譴責烏方，還持續煽動他們，在在證明西方直接與間接參與。

根據克宮更新的動用核武原則，若「關鍵重要」軍事基礎設施遭攻擊，導致核武部隊無法進行反擊，即可構成核報復的條件。俄國國營電視台「俄羅斯─１」主持人索洛福尤夫聲稱，烏方一日的襲擊已「構成（俄方實施）核打擊的理由」，應報復基輔的烏克蘭總統辦公室及其他地點。

不過俄國發動核報復的門檻仍高，克宮內部多認為不切實際，恐破壞與中國大陸和印度等貿易夥伴的關係，釀成大規模傷亡將招致國際譴責，使俄國更孤立。