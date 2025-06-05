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決定回應烏攻擊！克宮證實「川普爆料」：俄將報復

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）。圖／路透社
俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）。圖／路透社

克里姆林宮今天表示，莫斯科將會決定「如何，以及何時」回應烏克蘭對其空軍基地的攻擊，同時證實總統普亭（Vladimir Putin）告訴美國總統川普，俄羅斯將會進行報復。

法新社報導，烏克蘭1日以無人機深入俄羅斯境內攻擊停放機場的多架可搭載核武轟炸機，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到莫斯科將作何回應時說：「在我軍認為合適的時候。」

與此同時，路透社報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，烏克蘭1日的攻擊造成戰機毀損、並非摧毀。

烏克蘭無人機襲擊位在西伯利亞（Siberia）和極北地區（Far North）的機場，那裡停放構成其戰略核部隊一部分的重型轟炸機。

兩名美國官員告訴路透社，美國評估有多達20架戰機被擊中、約10架遭到摧毀，約為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）估計數字的一半。

不過主管軍備控制外交的雷雅布可夫告訴國營塔斯社（TASS）：「猶如國防部代表所說，討論中的設備沒有被摧毀，而是毀損，將會予以修復。」

考量技術複雜性、部分蘇聯時代飛機機齡、西方制裁導致俄羅斯進口敏感零件所受限制等因素，如果真的將對受損飛機進行修復或替換，俄方能夠多快完成相關工作暫不得而知。

普亭昨天與川普通話。培斯科夫表示，兩人沒針對展開面對面會談進行商討。他說，儘管外界普遍認為有其必要，但是這種會談必須事先妥為安排。

培斯科夫回答提問時還表示，普亭和川普沒有討論取消對俄羅斯制裁的議題。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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