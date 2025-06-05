才傳矢言報復...俄無人機又出動 襲烏至少5死

烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長曹斯今天表示，俄羅斯無人機夜間襲擊當地城市普里路基，導致至少5人喪命，其中包含1名1歲孩童。

美聯社報導，曹斯（Viacheslav Chaus）指出，有6人在襲擊中受傷並住院治療。根據他的說法，6架見證者（Shahed）型無人機今天稍早擊中普里路基（Pryluky）的住宅區，對公寓大樓造成嚴重破壞。

路透社報導，烏克蘭內政部長克利孟科（IhorKlymenko）談到，俄羅斯也對烏克蘭東北城市哈爾科夫（Kharkiv）發動另一起無人機攻擊，導致18人受傷，其中包含4名孩童。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）提到，俄軍夜間襲擊對7座公寓大樓造成破壞，其中兩座被直接擊中。

這波襲擊發生前幾小時，美國總統川普（DonaldTrump）才與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話。根據川普，普亭「強烈」表明，對於烏克蘭上週末以無人機攻擊俄國軍用機場，俄方將採取報復行動。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）接受國營媒體塔斯社（TASS）訪問時表示，在烏克蘭1日發動的無人機襲擊中，俄國軍機受損但未被摧毀，他們將修復這些飛機。

兩名美國官員告訴路透社，美方評估，烏克蘭上週末執行的無人機攻勢擊中20架俄羅斯戰機，其中10架左右被摧毀，這些數字僅是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）估算的一半左右。