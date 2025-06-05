川普爆料普亭「必報仇」烏無人機突襲！美媒曝光最可能反擊

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美俄領袖4日進行通話，美國總統川普透露俄羅斯總統普亭稱必須反擊烏克蘭最近的無人機突襲；部分俄媒甚至稱烏方已經踩到核武使用紅線。外媒引述專家指出，最可能的回應是加強飛彈與無人機攻擊烏克蘭城市及其基礎設施。不過，烏方及其盟友切忌掉以輕心，挑釁俄羅斯可能招致危險且令人畏懼的後果。

烏軍無人機行動引爆俄羅斯媒體憤怒，許多親克里姆林宮評論員與部落客群情激憤，疾呼進行報復，甚至是核打擊。

在Telegram擁有超過百萬追蹤的知名頻道「兩名少校」（Two Majors）表示：「這不是藉口，而是對烏克蘭發動核打擊的理由。」他們補充，「一旦蘑菇雲升起，你們再來想誰說謊、誰犯錯等等的吧」，指克宮勢必會為這次行動尋找代罪羔羊。熱門俄羅斯部落客科茨（Alexander Kots）也喊話當局「不計後果、全力打擊」。

前克里姆林宮顧問、現為政治評論員馬科夫（Sergei Markov）則呼籲保持克制，警告動用核武將「導致真正的政治孤立」。

CNN報導指出，儘管俄羅斯強硬派經常發表對烏克蘭實施核武的言論，最終很可能再次淪為空洞的威脅，但是外界仍不可掉以輕心，因為根據克宮更新的核武使用原則，若「關鍵重要」軍事基礎設施遭受攻擊，「導致核武部隊無法進行反擊」，即可構成核報復的條件。

根據俄羅斯國營電視台主持人索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）宣稱，烏方這次行動已「構成核打擊的理由」，並呼籲攻擊基輔總統辦公室及其他地點。

儘管正當性存疑，俄羅斯發動核報復的門檻仍高，克宮內部多視之為不切實際。此舉恐破壞與中國和印度等貿易夥伴關係，引發軍事反制，且大規模傷亡將招致國際譴責，使俄更趨孤立。

至於莫斯科將如何反擊，紐約時報報導，全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）4日撰文指出，「因為普亭認為西方，尤其是川普，害怕的是直接軍事對抗，因而更加膽大」。

布瑞莫預測，普亭可能的回應是，「對烏克蘭城市與基礎設施進行更猛烈且無差別的轟炸」

前俄羅斯能源副部長米洛夫（Vladimir Milov）告訴CNN，當局最有可能的回應是針對烏克蘭城市加強「野蠻的」飛彈與無人機攻擊。

現居海外的米洛夫表示，「俄羅斯別無他法，因為他們沒有能力發動大規模地面攻勢，他們沒有足夠的兵力。」

CNN報導提到，雖然俄方動核武可能性低，但這場戰爭迄今已經出現多次出乎意料的轉折，當烏克蘭及其盟友沉浸在軍事上的驚人成果時，務必警惕挑釁受挫的俄羅斯巨獸，仍可能招致危險且令人畏懼的後果。