調停俄烏戰爭 教宗良十四世與普亭首度通話

在俄羅斯拒絕以梵蒂岡作為調停俄烏戰爭的地點後，教宗良十四世今天與俄羅斯總統普亭首度通話。教宗呼籲俄羅斯採取有利和平的姿態，克宮則表達支持以外交方式調解衝突。

梵蒂岡新聞室今天表示，教宗良十四世（Pope LeoXIV）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通電話，主要討論俄烏戰爭議題。梵蒂岡新聞室主任布魯尼（Matteo Bruni）表示，教宗和普亭討論了人道主義情勢，及如何向有需求者提供必要援助。

教廷聲明指出，「教宗呼籲俄羅斯採取有利於和平的姿態，強調對話的重要性，有助為雙邊建立正面聯繫，尋求解決衝突的方案」。

教宗和普亭也討論了正進行的換囚作業，及樞機主教祖皮（Matteo Maria Zuppi）在這方面的貢獻。

布魯尼表示，教宗提到俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill），感謝基里爾在教宗就任之時給予祝賀，並強調雙方共同的基督信仰價值是一線曙光，能幫助尋求和平、捍衛生命，及追求真正的宗教自由。

義大利訊使報（Il Messaggero）報導，俄羅斯克里姆林宮發言人表示，普亭在通話中感謝教宗願為解決衝突作出貢獻。

報導指出，普亭表達願透過外交管道尋求解決方案，但普亭也指責烏克蘭加劇衝突，普亭請教宗注意，基輔政權正試圖升級衝突，並且正在破壞俄羅斯領土的民用基礎設施。