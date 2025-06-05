美智庫：俄羅斯在烏克蘭戰爭傷亡人數已接近100萬
根據美國智庫最新報告，俄羅斯在對烏克蘭的全面入侵行動中，已有近100萬俄軍傷亡，這項駭人聽聞的數據顯示，俄國總統蒲亭對鄰國無端發動3年戰爭付出巨大的人命代價。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）昨天發表報告指出，俄羅斯死傷人數今年夏天可能達到100萬大關。
報告提及，這項「令人震驚的」死傷人數大關，「顯示出蒲亭（Vladimir Putin）公然漠視他的士兵」。
根據上述研究，據估計俄軍迄今傷亡人數為95萬人，其中死亡人數多達25萬。
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