快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

美智庫：俄羅斯在烏克蘭戰爭傷亡人數已接近100萬

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

根據美國智庫最新報告，俄羅斯在對烏克蘭的全面入侵行動中，已有近100萬俄軍傷亡，這項駭人聽聞的數據顯示，俄國總統蒲亭對鄰國無端發動3年戰爭付出巨大的人命代價。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）昨天發表報告指出，俄羅斯死傷人數今年夏天可能達到100萬大關。

報告提及，這項「令人震驚的」死傷人數大關，「顯示出蒲亭（Vladimir Putin）公然漠視他的士兵」。

根據上述研究，據估計俄軍迄今傷亡人數為95萬人，其中死亡人數多達25萬。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

北約「不沉航空母艦」重出江湖！ 瑞典觀光小島重新武裝計畫曝光

川普予人想抽身之感 烏克蘭憂助長俄軍夏季攻勢

魯比歐：台自衛能力成嚇阻關鍵 愈難攻愈能爭取時間

俄烏談判將於伊斯坦堡登場 美俄總統雙雙缺席

相關新聞

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

美國總統川普4日表示，他與俄羅斯總統普亭通話，川普指出，兩人雖然有很好的對話，但未能立即為俄烏戰爭帶來和平；川普也指出，...

烏克蘭奇襲！戲劇性攻擊俄羅斯轟炸機 川普特使憂風險升級

美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格指出，烏克蘭週末期間戲劇性地對俄羅斯轟炸機發動無人機攻擊，已經導致衝突升級的風險升高到...

烏克蘭總參謀部：「蛛網」行動令俄方損失12架軍機

烏克蘭近日實施代號「蛛網」的秘密行動，深入俄羅斯領土，對其數個軍用機場發動無人機襲擊。據德新社6月3日報導，來自烏克蘭總參謀部的最新信息表明，俄羅斯武裝部隊損失了12架軍機，比烏克蘭國家安全局（SBU）最初報告的要少。

烏無人機襲俄腹地 俄核武轟炸機毀損 掀川普金穹計畫爭議

美國官員和軍事分析家表示，烏克蘭一日以無人機深入俄國腹地奇襲，可投射核武的俄國戰略轟炸機逾三分之一被毀，對地緣戰略有潛在...

俄停火條件「指名要這個」 美媒：烏若同意形同投降

俄羅斯與烏克蘭二日於土耳其進行第二輪談判，由於俄羅斯總統普亭拒絕讓步，雙方並未達成停火協議，不過同意交換逾千名重傷或年輕...

二輪和談甫結束...烏代表團轉頭去華府 將與美商討軍援、對俄制裁

烏克蘭政府代表團今天抵達華府，將與美國就軍事援助與對俄羅斯制裁等議題進行討論。基輔與莫斯科昨天才舉行第2輪和平談判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。