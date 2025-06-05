與普亭通話討論俄烏局勢 川普：未能立即促成和平

美國總統川普表示，他今天與俄羅斯總統普亭通話一個多小時，討論近期俄羅斯、烏克蘭相互攻擊等議題，雖然通話氣氛良好，但未能立即促成和平。兩人也討論了伊朗議題，普亭提議他將參與相關討論，也許能協助促成結果。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我剛結束和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的電話通話，通話進行約一小時15分鐘。」

他說，兩人討論了烏克蘭攻擊停放的俄國軍機和其他俄烏雙方相互攻擊的事件，「通話氣氛良好，但未能立即促成和平」。普亭堅決表示，他必須對近期俄羅斯軍用機場遇襲做出回應。

據報導，烏克蘭與俄羅斯2日和談前夕戰事突然升高，包括基輔展開俄烏衝突以來最大規模無人機戰役、俄方可搭載核武轟炸機遇襲，以及俄羅斯公路橋梁爆炸坍塌導致下方客運列車出軌。俄羅斯也對烏克蘭發動大規模無人機攻勢並發射飛彈。

俄烏戰爭持續超過3年，川普1月底重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

此外，川普今天也在貼文中表示，他和普亭也討論了伊朗議題，以及伊朗必須針對核子武器議題盡快做出決定。「我向普亭總統表示，伊朗不能擁有核武，我相信我們在這點上有共識。」

川普還說，普亭提議他將參與和伊朗的討論，並認為他也許能協助促成這個議題「迅速有結果」。

川普說，就他看來，伊朗在這個重要議題上一直拖延，「我們需要在短期內獲得一個明確答案」。

據報導，美國與伊朗自4月以來已舉行5輪會談，其中鈾濃縮一直是關鍵的爭議點。新回合談判尋求達成一項新協議，以取代伊朗過去和幾個大國簽署的核協議；川普在2018年第1次總統任期間就退出那項協議。

川普日前表示，在與伊朗的任何核協議中，他都將排除允許伊朗進行鈾濃縮的可能性。與此同時，德黑蘭辯稱，他們發展核計畫是出於「和平」目的，是為取得發電的燃料。