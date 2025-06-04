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烏無人機襲俄腹地 俄核武轟炸機毀損 掀川普金穹計畫爭議

聯合報／ 國際中心／綜合報導
衛星空照圖顯示，俄羅斯伊爾庫次克州貝拉雅機場五月十七日停了多架軍機（左），六月二日照片顯示多架軍機已遭烏克蘭無人機摧毀（右）。路透
衛星空照圖顯示，俄羅斯伊爾庫次克州貝拉雅機場五月十七日停了多架軍機（左），六月二日照片顯示多架軍機已遭烏克蘭無人機摧毀（右）。路透

美國官員和軍事分析家表示，烏克蘭一日以無人機深入俄國腹地奇襲，可投射核武的俄國戰略轟炸機逾三分之一被毀，對地緣戰略有潛在影響，也值得美國川普政府三思「金穹」飛彈防禦計畫。

俄國西伯利亞與遠東等五個州多座軍用機場一日遭烏克蘭無人機協同攻擊，烏克蘭特工用卡車將一一七架無人機運到俄國空軍基地附近，擊中俄軍四十多架軍機。美歐官員指被毀或嚴重受損的俄國戰略軍機達廿架，包括六架Tu-95、四架Tu-22M長程戰略轟炸機，重創俄國遠程空中武力。

智庫「海軍分析中心」無人機專家班德特表示，人們開始發覺無人機對美軍基地的威脅。班德特說：「對於有眾多飛機停靠露天停機坪的大型軍事基地而言，烏克蘭這次襲擊的教訓是這類攻擊恐隨時降臨。目前我方基地恐怕尚未具備足以防禦這類威脅的能力。」

五角大廈正著手擬定金穹計畫，川普政府稱這將是下一代飛彈防禦系統，目的是對抗對手的各類彈道、極音速與巡弋飛彈。然而依目前構想的金穹系統，無法防範烏克蘭這次所用的小型無人機。

華爾街日報指出，俄國遇襲後將被迫重新思考如何儲放和保護戰略轟炸機隊。與美國一樣，俄國常將遠程轟炸機停放在戶外且易於觀察之處，這是出於作戰需要，也是後冷戰時期美俄簽署的核武裁減協議一環。

中方一些分析認為，美俄「新戰略武器裁減條約」規定，雙方戰略轟炸機必須以公開、可觀察的方式部署特定基地，確保可由衛星偵察確認轟炸機未進入戰備狀態，烏克蘭等於鑽漏洞得手。

美國Axios新聞網指出，美國總統川普暫未評論烏克蘭這次奇擊，但川普的支持者懷疑背後動機不單純。支持「美國優先」外交政策的五角大廈前高級顧問卡德威警告，這場襲擊「可能增加俄羅斯北約直接衝突的風險」。

卡德威寫道：「美國應與這次攻擊畫清界線，也絕不能支持直接、間接攻擊俄國戰略核武部隊的任何行為。」

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