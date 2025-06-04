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俄停火條件「指名要這個」 美媒：烏若同意形同投降

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
俄羅斯代表團負責人兼普亭顧問梅丁思基二日在伊斯坦堡的俄烏第二輪談判會後與媒體談話。路透
俄羅斯代表團負責人兼普亭顧問梅丁思基二日在伊斯坦堡的俄烏第二輪談判會後與媒體談話。路透

俄羅斯烏克蘭二日於土耳其進行第二輪談判，由於俄羅斯總統普亭拒絕讓步，雙方並未達成停火協議，不過同意交換逾千名重傷或年輕戰俘，以及各自約六千具軍人遺體，是戰爭爆發以來最大規模的換俘行動之一。同時，俄方也公布其和平備忘錄，並提出兩種達成停火的方案，但皆為烏方無法接受的強硬條件。

金融時報報導，本次會談僅持續一個多小時，會後土耳其總統厄多安表示「非常成功」，並表示將著手安排一場四方峰會，邀請俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普共同參與。澤倫斯基二日證實，與厄多安討論可能在六月底或七月初促成這場可能會晤。

白宮表示，川普願意在土耳其與俄烏領袖會面。不過，在二日的伊斯坦堡會談中，美方並未派代表出席。

澤倫斯基表示，即使四國領袖會面也不太可能促成持久停火，因為普亭尚未準備好結束這場戰爭。澤倫斯基說，俄方的備忘錄「看起來像是在提出最後通牒，而非認真的提案」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，俄方在和平備忘錄中提出兩項停火「方案」，重申其強硬條件，烏方若是同意，形同投降。

第一個選項是要求烏克蘭武裝部隊完全撤出烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱四州。俄羅斯於二○二二年入侵期間宣布併吞這四州，但至今未能完全控制。

第二個選項為「整體協議」，內容包括烏軍須解除武裝，全面停止所有外國軍事援助，包括情報支援。

ＣＮＮ指出，目前尚不清楚俄方是指烏克蘭可選擇其中一個選項，或必須同意兩項。

在交換戰俘方面，俄方也提議，在特定前線區域實施二至三天的短暫停火，以利收回遺體。

另外，路透引述俄羅斯國際傳真社報導，俄方還表示要解決這場戰爭，國際社會必須承認俄國擁有克里米亞以及烏東四州主權。備忘錄也重申烏克蘭必須成為中立國，排除加入北約可能性，同時要求烏克蘭保障俄語使用者的權利，將俄語列為官方語言，並立法禁止美化納粹主義。

烏方則提出草案主張海陸空全面停火，並以釋放所有戰俘及遭擄兒童作為條件，換取逐步解除對俄制裁。烏方並同時堅持未來加入北約的主權決策權，拒絕接受軍事限制。

烏克蘭 澤倫斯基 普亭 戰爭 北約 克里米亞 俄羅斯 俄烏戰爭

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