烏克蘭總參謀部：「蛛網」行動令俄方損失12架軍機

烏克蘭近日實施代號「蛛網」的秘密行動，深入俄羅斯領土，對其數個軍用機場發動無人機襲擊。據德新社6月3日報導，來自烏克蘭總參謀部的最新信息表明，俄羅斯武裝部隊損失了12架軍機，比烏克蘭國家安全局（SBU）最初報告的要少。

烏克蘭國家安全局6月1日宣布，在烏克蘭協調實施的遠程無人機突襲俄羅斯軍用機場的行動中，有41架俄軍機受損或被摧毀，包括別里耶夫A-50預警機、圖波列夫圖-95、圖-22和圖-160，約佔俄羅斯能夠發射巡航導彈的戰略轟炸機總數的34%。烏克蘭安全局估計，俄羅斯遭受的損失高達70億美元。遭到襲擊的俄軍基地位於俄羅斯歐洲部分的伊萬諾沃州（Iwanowo）、梁贊州（Rjasan）和摩爾曼斯克州（Murmansk）以及西伯利亞的伊爾庫茨克州（Irkutsk）和遠東的阿穆爾州（Amur）。

俄羅斯國防部證實，摩爾曼斯克和伊爾庫茨克地區的飛機遭到無人機襲擊起火，但沒有透露具體數字和類型。俄羅斯國防部還稱，位於伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的軍用機場抵禦了所有恐怖襲擊。

獨立媒體在評估了視頻和衛星圖像後，認為俄羅斯受損飛機數量在9架到14架之間，遠低於烏克蘭情報部門公布的數據。

最具深遠意義的行動

據烏克蘭軍方官員透露，「蛛網」行動籌劃時間長達一年半之久。烏克蘭總統澤連斯基6月1日表示，此次行動共動用了117架無人機，是「戰爭迄今為止最具深遠意義的一次行動」，「毫無疑問將被載入史冊」。他還稱，行動指揮部就設在其中一個地區的俄羅斯聯邦安全局（FSB）總部旁。

據報導，烏方在「蛛網」行動中向俄境內秘密運送第一視角（FPV）無人機，將其藏在貨車的木質結構頂棚下。當貨車到達俄軍用機場附近時，天窗被遠程打開，無人機繼而升空、自動識別俄軍用機場的位置並前往。搭載了無人機的卡車司機似乎並不知情。一名接受俄羅斯國家媒體俄新社（Ria Novosti）採訪的卡車司機表示，他和其他司機試圖用石頭擊落從卡車飛出的無人機。

此次襲擊是2022年烏克蘭遭到俄羅斯全面入侵以來對俄羅斯領土發動的破壞性最強的襲擊之一。它深入了此前被認為堅不可摧的俄羅斯空軍基地，襲擊了與俄羅斯核威懾直接相關的戰略軍事資產。受打擊目標之一的別拉亞空軍基地距離烏克蘭超過4000公里。

此次襲擊正值莫斯科向烏克蘭發射了創紀錄數量的無人機和導彈之際，鼓舞了烏克蘭的士氣。無人機襲擊能夠達到與常規空襲類似的效果，但成本要低得多，也無需冒飛行員公開入侵的風險。

據路透社報導，美國智庫戰爭研究所 (ISW) 的研究小組稱，此次襲擊可能迫使俄羅斯重新部署其防空系統，以覆蓋更廣泛的領土，並部署機動防空集群，以便更快地應對未來可能發生的類似襲擊。

在空軍基地遭到襲擊數小時後，俄羅斯對烏克蘭發動了自2022年2月全面入侵以來最大規模的無人機襲擊，共發射了472架無人機，同時還發射了7枚導彈，被視為一次報復性襲擊。

（美聯社、路透社等）

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