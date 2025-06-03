二輪和談甫結束...烏代表團轉頭去華府 將與美商討軍援、對俄制裁

烏克蘭政府代表團今天抵達華府，將與美國就軍事援助與對俄羅斯制裁等議題進行討論。基輔與莫斯科昨天才舉行第2輪和平談判。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，他與第一副總理及其他政府官員一同抵達華府。

葉爾馬克在通訊軟體Telegram寫道：「我們將積極提倡對烏克蘭具有重要性的議題。我們的議程相當全面。」

他同時表示：「我們計劃就國防支持、戰場情勢，以及加強對俄羅斯制裁等進行討論。」

葉爾馬克指出，與會官員也將討論一項雙邊礦產協議，將讓美國對新的烏克蘭礦產開發計畫享有優先權，並且設立一個可用於烏克蘭重建的投資基金。

烏俄在土耳其伊斯坦堡舉行的第2輪和談幾無進展，雙方立場依然南轅北轍。

澤倫斯基一再呼籲美國與美國總統川普，若莫斯科拖延和談，應對俄羅斯祭出更嚴厲制裁。

法新社報導，澤倫斯基今天也譴責俄羅斯對烏國東北部城市蘇米（Sumy）發動火箭攻擊時，「蓄意」針對平民，已造成至少3人死亡。

烏克蘭官員指出，俄軍於上午9時左右使用多管火箭發射系統（MLRS），朝蘇米發射5枚火箭。

澤倫斯基呼籲美國和歐洲採取「果決行動」，迫使俄羅斯實現停火。

克里姆林宮今天表示，嘗試達成協議以終結烏克蘭戰爭的工作極其複雜，不該預期即將作成任何決定，但俄方正等待烏克蘭對其提案作出回應。

俄羅斯昨天在和談中告訴烏克蘭，除非基輔願意割讓大片領土並限制軍隊規模，否則俄方不會同意簽署任何停火協議。然而烏克蘭已多次拒絕這些要求。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天對記者表示，莫斯科正在等待基輔回應，並說將會履行在伊斯坦堡談判中達成的換囚和陣亡戰士遺體交換的協議。

當被問及俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）、川普與澤倫斯基是否可能在近期舉行面對面會談時，培斯科夫表示這種情況不太可能發生。

克宮今天還表示，俄羅斯已就烏克蘭對其軍事機場發動無人機攻擊及鐵路網兩起爆炸事件，展開正式調查。

培斯科夫被問到俄國將如何回應這些無人機攻擊和鐵路事故時說，蒲亭正隨時掌握事態發展，正式調查也正在進行中。