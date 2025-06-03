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鏡頭晃不停！烏軍三度襲擊克里米亞大橋畫面曝光 底部結構嚴重毀損

香港01／ 撰文／洪怡霖
烏克蘭國家安全局周二（3日）表示，烏方採取行動，襲擊克里米亞大橋。俄羅斯表示，克里米亞大橋交通暫停。圖／路透社
烏克蘭國家安全局周二（3日）表示，烏方採取行動，襲擊克里米亞大橋。俄羅斯表示，克里米亞大橋交通暫停。圖／路透社

烏克蘭國家安全局周二（3日）表示，烏方採取行動，襲擊克里米亞大橋。俄羅斯表示，克里米亞大橋交通暫停。

根據烏克蘭國家安全局說法，克里米亞大橋底部結構嚴重受損，「事實上，這座橋年久失修。」

烏克蘭國家安全局稱，部門開展一項新、獨特的特別行動，第三次襲擊克里米亞大橋，這次是在水下，「1100公斤TNT當量的炸藥發揮了作用，大橋水下支撐結構的底部位置遭到嚴重破壞」。

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 克里米亞 俄羅斯 俄烏戰爭

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