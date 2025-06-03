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川普推動停火 對美俄烏三方峰會持開放態度

中央社／ 伊斯坦堡2日綜合外電報導

俄羅斯烏克蘭今天在停火談判中進展有限，白宮隨後表示，美國總統川普願意在土耳其與俄烏領袖會面。

法新社報導，雖然俄烏第2輪停火談判暫無重大成果，但雙方代表團同意再次大規模交換戰俘。雙方今年5月中旬已同樣在伊斯坦堡舉行首輪面對面會談。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）提議本月稍晚在伊斯坦堡或安卡拉舉行第3輪會談，由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及川普參加。

蒲亭迄今為止拒絕俄烏美三方會談，但澤倫斯基願意參加，並強調關鍵問題只能在領袖層級解決。

川普希望迅速結束這場持續3年多的戰爭，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在華府表示，如果事態發展到那一步，川普對三方峰會持「開放」態度，「但他希望2位領袖和雙方能夠一起坐下來談」。

不過，美國國務院發言人說，儘管川普願意與蒲亭和澤倫斯基會面，在今天的伊斯坦堡會談中，美方並未派代表出席。

澤倫斯基表示，「我們非常期待美國採取強力措施」，他敦促川普加強對俄羅斯的制裁，以「迫使」俄羅斯同意全面停火。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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