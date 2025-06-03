快訊

中職／陳傑憲深夜曬「操偶圖」 強調永遠以比賽和戰績優先

目睹豬仔接連死去 獲救被恐懼禁錮：不敢離群卻不信人

氣溫飆高下體總顯特別威武嗎？醫警告：「夏日陰莖」恐加劇勃起障礙

無人機奇襲 美軍：顛覆成本曲線 凸顯現代戰場透明性

中央社／ 華盛頓2日專電

烏克蘭「蜘蛛網」無人機行動深入俄國境內數千公里，襲擊軍事基地，引發美國軍方高度關注。美國陸軍參謀長喬治今天表示，這場行動以小搏大，顛覆傳統成本曲線，也凸顯出現代戰場的「透明性」，幾乎無所遁形。

烏克蘭昨天發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，出動大批無人機襲擊俄羅斯空軍基地，震撼全球。這些無人機被藏進木製棚屋屋頂，以卡車運送深入俄國境內數千公里。烏克蘭安全局（SBU）指出，逾40架俄軍軍機因此遭毀。

喬治（Randy George）上午在華府AI EXPO一場論壇上指出，「蜘蛛網」徹底顛覆傳統「成本曲線」的邏輯。烏軍出動極低成本的無人機系統，卻摧毀俄軍價值數百萬甚至數十億美元的戰力。

「看看這些系統與它們摧毀的系統相比下有多便宜。我們在做每一件事的時候，都必須考慮這點」，喬治說。

他提到，這次攻擊凸顯現代戰場的「透明性」。「我們常常說，在現代戰場上，你真的無法隱身」，部隊必須更分散、降低特徵信號等，這也是他持續與部隊與指揮官討論的議題。

「蜘蛛網」行動被全程拍攝，數小時內就在全球傳開。喬治也提到開放且快速的資訊流通性，對軍事行動帶來的影響。「我們所有人都在幾分鐘內就知道了（烏克蘭無人機攻擊事件）。全部都公開在開源資料上」。

烏克蘭軍方指出，34%載有巡弋飛彈的俄羅斯戰略轟炸機被毀，俄方損失價值達70億美元（約新台幣2099億元）。

烏克蘭襲擊後，與俄羅斯國防部關係密切的俄國部落客賴巴（Rybar）說這是一次「非常沉重的打擊」，並指出俄羅斯情報部門犯下「嚴重錯誤」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，俄羅斯短期內將被迫重新思考如何運作、存放和保護剩下的戰略轟炸機機隊。一如美國，俄國通常將長距離轟炸機停在室外，以便於被觀察到，這既是出於作戰需求，也是冷戰末期與美國簽訂核裁軍協議的條款。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

結合AI科技、無人機搜索救援 基商特色課程學生長知識

振興台無人機產業 華府學者：政府下大單是關鍵

蕭美琴籲加強嚇阻 專家：應在衝突前備好無人機產業

美禁陸無人機 中光電利多

相關新聞

14國家領袖齊聚維爾紐斯峰會 重申挺烏抗俄立場

維爾紐斯峰會登場，「布加勒斯特9國」與北歐5國領袖重申對烏克蘭的堅定支持，並一致譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，呼籲各國加...

俄烏第2輪會談無重大進展！俄方提出2停火方案曝光

俄羅斯與烏克蘭2日於土耳其進行第二輪談判，由於俄羅斯總統普亭拒絕讓步，雙方並未達成停火協議，不過同意交換逾千名重傷或年輕...

烏克蘭奇襲西伯利亞 圖解俄軍哪些基地、戰機被炸

俄羅斯和烏克蘭在土耳其伊斯坦堡談判前的數小時，烏克蘭安全局1日對俄國5座空軍基地發動代號「蜘蛛網」的大規模無人機襲擊，攻擊範圍首次深入俄羅斯遠東的西伯利亞，摧毀俄國41架軍機。

俄烏交換停戰計畫 同意換俘

法新社二日報導，烏克蘭和俄羅斯當天在土耳其伊斯坦堡第二輪會談期間，已交換結束三年多來俄烏戰爭的計畫。烏克蘭總統澤倫斯基說...

烏無人機敵後奇襲大捷 炸毀俄41軍機

俄羅斯和烏克蘭將在土耳其伊斯坦堡談判前的數小時，烏克蘭安全局一日對俄國五座空軍基地發動大規模無人機襲擊，攻擊範圍首次深入...

烏克蘭無人機木馬屠城奏效 破壞俄國全球戰略布局

華爾街日報報導，烏克蘭對俄羅斯空軍基地發動空前的無人機攻擊，削弱了俄國對較小鄰國發動戰爭及威脅美國等較遠對手的能力，這一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。