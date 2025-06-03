14國家領袖齊聚維爾紐斯峰會 重申挺烏抗俄立場

維爾紐斯峰會登場，「布加勒斯特9國」與北歐5國領袖重申對烏克蘭的堅定支持，並一致譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，呼籲各國加大國防投入，以應對持續惡化的區域安全局勢。

布加勒斯特9國（Bucharest Nine，簡稱B9）是由位於北約東翼的中東歐國家組成的地緣政治協商平台，於2015年由羅馬尼亞與波蘭共同發起，包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克等9國，因首次會議在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行而得名。

B9成立目的是為了加強安全與國防合作，強化在北約內的共同發聲，特別是針對俄羅斯的威脅。

維爾紐斯峰會（Vilnius Summit）此次匯聚來自B9與丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典等北歐5國的元首與政府領導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也應邀與會。

呂特在峰會上表示：「在華盛頓峰會上，北約32個盟國都明確承諾，烏克蘭加入北約是不可逆的道路。這不是設定一個完成日期，也不是要把它當成和平協議的一部分來處理，而是32個盟國對烏克蘭作出的長期承諾，而我們正在著手建構通往這目標的橋梁。」

峰會後，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）發布聯合聲明表示，俄羅斯仍是對歐洲－大西洋地區構成最重大的威脅，北約須為各種安全情勢做好準備，並呼籲全體盟國迅速提高國防支出，目標為將至少5%國內生產毛額（GDP）投入國防與相關投資，並加強跨大西洋防務工業合作。

聲明指出，即將在荷蘭海牙（The Hague）舉行的北約峰會將採取進一步行動，以鞏固東翼防禦態勢、增強軍事機動性與基礎設施建設，確保北約能防衛「每一寸盟國領土」。

3國總統也透過聲明重申對烏克蘭主權與領土完整的支持，強調烏克蘭有權選擇自身安全安排與未來方向，並再次表達支持烏克蘭加入北約。聲明指出，國際社會應對俄羅斯的侵略罪行追究責任，並持續凍結其海外資產，直到俄方停止戰爭並對烏克蘭賠償。

此外，聲明也批評白俄羅斯、北韓、伊朗與中國對俄羅斯戰爭行動的間接或直接支持，並譴責俄羅斯近期針對歐洲的混合戰手段，包括網路攻擊、假訊息、干涉選舉與影子艦隊等。

聯合聲明最後強調，3國將持續與歐盟及印太與全球南方夥伴加強合作，建立更具戰略性、協調性及更有效的夥伴關係。