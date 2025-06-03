土耳其總統提議主持美俄烏領袖會談 盼結束戰爭

中央社／ 安卡拉2日綜合外電報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天重申，他願意主持美國、俄羅斯烏克蘭領導人之間的會談，期盼能結束俄烏戰爭

法新社報導，艾爾段表示，「我對雙方最大的期望是讓（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）與（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在伊斯坦堡或安卡拉會面」。

他還說：「甚至讓（美國總統）川普（DonaldTrump）先生加入他們，如果他們接受的話。」

艾爾段指出，繼俄烏雙方今天稍早在伊斯坦堡舉行直接會談後，土耳其將「採取措施」促成美俄烏領袖會談 。

他提到，今天的談判能夠舉行，本身就是一大成就。

基輔當局表示，在今天持續一個多小時的談判中，烏克蘭與俄羅斯同意交換重傷及25歲以下的戰俘，另會交換大約6000名陣亡官兵的遺體。

艾爾段說道：「俄羅斯和烏克蘭提供的這些數字…對於表明伊斯坦堡會談的重要性至關重要。我們為此感到自豪。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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