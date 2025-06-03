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俄烏交換停戰計畫 同意換俘

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

法新社二日報導，烏克蘭俄羅斯當天在土耳其伊斯坦堡第二輪會談期間，已交換結束三年多來俄烏戰爭的計畫。烏克蘭總統澤倫斯基說，雙方代表團透過土耳其方面交換文件，還說「我們正準備新一波戰俘釋放」，但烏克蘭表示俄方仍拒絕無條件停火。

澤倫斯基在立陶宛維爾紐斯出席記者會，表示持久和平的關鍵很明確，就是侵略者不能因為戰爭獲得回報，俄國總統普亭「勢必不能取得任何事物來合理化其侵略」。

路透同日報導，俄方代表團領袖梅丁思基說，俄國已在會談前收到烏國關於和平協定的備忘錄草稿。烏克蘭國防部長烏梅洛夫則說，俄國已在伊斯坦堡會談期間將俄方的備忘錄交付烏方，基輔將進行檢視。

烏梅洛夫也說，雙方已同意交換所有重病和未滿廿五歲的戰俘。

烏梅洛夫說，他們還提議澤倫斯基和普亭在本月底前會晤，以及美國總統川普可能參加，「我們呼籲採取切實行動結束這場戰爭，停火、開展人道主義行動、舉行領導人會議。如果俄羅斯認真對待，就會同意，否則就必須實施制裁」。

烏克蘭副外長基斯利恰表示，俄方仍拒絕無條件停火。

他們強調說，直到會議開始後才收到俄方提出的和平協議備忘錄，因此無法立即審查。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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