烏無人機敵後奇襲大捷 炸毀俄41軍機

俄羅斯和烏克蘭將在土耳其伊斯坦堡談判前的數小時，烏克蘭安全局一日對俄國五座空軍基地發動大規模無人機襲擊，攻擊範圍首次深入俄羅斯遠東的西伯利亞，摧毀俄國四十一架軍機。

這是二○二二年二月俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭首度偷襲俄羅斯大後方，俄國國防部稱這波奇襲為「恐怖攻擊」。美國官員說，烏克蘭在行動前並未知會美方。

深入西伯利亞 距烏4500公里

俄羅斯國防部一日發表聲明，證實西伯利亞伊爾庫次克州空軍基地遭受攻擊，事發地點距離烏克蘭有四千五百公里，位於北極圈、鄰近芬蘭的俄羅斯港市莫曼斯克同樣受到攻擊。

俄羅斯國防部說，無人機也朝俄羅斯遠東地區阿穆爾以及俄羅斯西部地區的伊文諾弗州、利珊州發動攻擊，但被擊退。

烏克蘭消息人士指出，這次行動的無人機，是從俄境內的卡車發射。無人機被藏在木製棚屋內，由卡車運入俄境，「時機一到，屋頂由遠端操控打開，無人機便升空攻擊俄軍」。

一段疑似攻擊的影片顯示，無人機從卡車上升空，背景中可見車輛行駛在鄰近公路上。還有一段畫面顯示一座俄羅斯機場陷入火海，無人機正朝多架飛機展開攻擊。消息人士說，參與行動的人員已返回烏克蘭。

澤倫斯基督軍 籌畫一年半

烏克蘭總統澤倫斯基一日晚間發表演說稱，這項行動策畫時間超過一年半，出動一一七架無人機，他說，這項特別行動的指揮中心辦公室，就在俄羅斯聯邦安全局當地總部隔壁。

烏克蘭官員說，這次代號「蜘蛛網」的特別任務由澤倫斯基親自監督，攻擊發起前，烏方情報人員暗中將無人機運至俄國境內，過程猶如現代版「特洛伊木馬」。

戰略轟炸機損失34% 重創俄

路透報導，遭摧毀的四十一架俄軍軍機包括A-50空中預警機、Tu-95以及Tu-22M轟炸機。俄軍入侵烏克蘭以來經常出動Tu-95，每架可攜帶八枚巡弋飛彈。

烏克蘭安全局指出，能夠攜帶戰略巡弋飛彈的俄國戰機，在這次行動中有百分之卅四遭摧毀，損失估計七十億美元。這波攻擊事件還暴露了俄國情報安全機制失靈，沒能攔截烏克蘭深入境內發動突襲。

同一時間，俄國也對烏克蘭動發猛烈的無人機轟炸。烏克蘭通訊社一日還報導，俄國莫曼斯克州北莫爾斯克市疑似發生劇烈爆炸，根據多個俄羅斯Telegram消息，爆炸地點為俄軍核潛艇基地。但該市市長否認發生任何爆炸。