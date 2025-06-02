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第2輪和平談判結束！俄烏交換停戰計畫 澤倫斯基：準備新一波戰俘釋放
法新社2日報導，烏克蘭和俄羅斯當天在土耳其伊斯坦堡第二輪會談期間，已交換結束3年多來俄烏戰爭的計畫。烏克蘭總統澤倫斯基說，雙方代表團透過土耳其方面交換文件，還說「我們正準備新一波戰俘釋放」。
澤倫斯基在立陶宛維爾紐斯出席記者會，表示持久和平的關鍵很清楚，就是侵略者不能因為戰爭獲得回報，俄國總統普亭「勢必不能取得任何事物來合理化其侵略」。
路透同日報導，率領俄方代表團的梅丁思基說，俄國已在會談前收到烏國關於和平協定的備忘錄草稿。烏克蘭國防部長烏梅洛夫則說，俄國已在伊斯坦堡會談期間將俄方的備忘錄交付烏方，基輔將進行檢視。
烏梅洛夫也說，烏、俄已同意交換所有重病和未滿25歲的戰俘。
烏梅洛夫說，他們還提議澤倫斯基和普亭在本月底前會晤，以及美國總統川普可能參加，「我們呼籲採取切實行動結束這場戰爭，停火、開展人道主義行動、舉行領導人會議。如果俄羅斯認真對待，就會同意，否則就必須實施制裁」。
烏克蘭副外長基斯利恰表示，俄方仍拒絕無條件停火。
烏克蘭代表團也再次批評俄羅斯不讓美國參加本次會議。他們說，需要有人監督談判，而美國最適合。
他們強調說，直到會議開始後才收到俄方提出的和平協議備忘錄，因此無法立即審查該提案並了解俄羅斯的要求。
這次談判已結束，僅持續了一個多小時。
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