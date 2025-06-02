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烏克蘭無人機木馬屠城奏效 破壞俄國全球戰略布局

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
烏克蘭安全局6月1日公布「蜘蛛網行動」使用的無人機。法新社
烏克蘭安全局6月1日公布「蜘蛛網行動」使用的無人機。法新社

華爾街日報報導，烏克蘭俄羅斯空軍基地發動空前的無人機攻擊，削弱了俄國對較小鄰國發動戰爭及威脅美國等較遠對手的能力，這一轉變可能帶來深遠的地緣戰略影響。

烏克蘭昨天發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，出動大批無人機襲擊俄羅斯空軍基地，這些無人機被藏進木製棚屋屋頂，以卡車運送深入俄國境內數千公里，猶如「烏克蘭版木馬屠城」或「珍珠港事變俄國版」。

華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，俄國當局用來對烏克蘭發射導引飛彈的軍機機隊中，有相當大的一部分在這次協同攻擊中受損或被摧毀。在核戰爆發時，俄國將依賴這些機隊來打擊敵人。

烏克蘭指稱，在已知俄羅斯擁有的逾100架圖波列夫式（Tupolev）轟炸機中，烏方已損壞或摧毀其中逾40架。

據報導，俄羅斯已不再生產有數十年歷史的圖波列夫式飛機，意味俄國已失去向境外投射軍事力量的能力基石。

較新的俄羅斯飛機更為現代化及敏捷，但缺乏被摧毀圖波列夫式轟炸機的至關重要特性，其中最重要的是航程和彈藥攜帶量。

這次烏克蘭無人機攻擊顯然也摧毀一架俄國安托諾夫式（Antonov）飛機，該飛機用於空中指揮和管制，而且相當稀罕，空中指揮和管制是現代戰爭中另一項至關重要的能力。

據報導，俄羅斯短期內將被迫重新思考如何運作、存放和保護剩下的戰略轟炸機機隊。如同美國那樣，俄國通常將長距離轟炸機停在室外，以便於被觀察到，這既是出於作戰需求，也是冷戰末期與華府簽訂核裁軍協議的一部分。

華爾街日報指出，將飛機部署在遠離烏克蘭的地點，意味俄羅斯轟炸機必須進行長距離飛行才能抵達目標，這讓烏克蘭與西方情報機構有機會觀察並為其行動做準備，同時也增加了俄國當局制定攻擊計畫的複雜性。

據報導，俄羅斯如今需要投入更多資源，來保護轟炸機和其他寶貴的軍事資產。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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