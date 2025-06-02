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俄烏第2輪和談登場 烏克蘭擬採取「必要舉措」實現和平

中央社／ 伊斯坦堡2日綜合外電報導
俄烏兩國代表今天開始在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪談判。 歐新社
俄烏兩國代表今天開始在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪談判。 歐新社

俄烏兩國代表今天開始在土耳其伊斯坦堡舉行第2輪談判，烏克蘭事前表示，準備要在和談中採取「必要舉措」以實現和平。雙方將就如何結束這場持續3年的戰爭交換計畫。

法新社報導，烏克蘭外交部在社群媒體上寫道：「烏克蘭及俄羅斯代表團於土耳其方面在場的情況下，在伊斯坦堡開始會談。」

來自會場內部的影片顯示，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）於開場時，向相對而坐的談判人員致詞。

這場戰爭是二戰結束以來，歐洲規模最大的衝突。

在美國總統川普推動下，莫斯科與基輔啟動直接談判，這是自俄烏戰爭初期以來首見，但雙方在達成協議方面尚未取得重大進展。

今天這場會談前夕，烏克蘭在俄羅斯國土上執行了其最大膽和最成功的攻擊行動之一，他們在前線後方數千公里處、深入俄國境內的地點擊中了數十架停放在空軍基地的戰略轟炸機。

上個月在伊斯坦堡（Istanbul）舉行的首輪會談，雙方達成一次大規模換俘協議，但未能促成停火。自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，雙方仍在激烈交戰中。

第2輪會談原定當地時間下午1時（台灣時間下午6時）在伊斯坦堡博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）岸邊的徹拉安宮（Ciragan Palace）開始，這座鄂圖曼帝國皇宮如今已改建為五星級豪華飯店。土耳其外交部長費丹擔任調解人。

在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北大西洋公約組織（NATO）成員國峰會上表示：「我們準備好要採取必要舉措，以實現和平。」

談判小組的一名消息人士呼籲俄羅斯，勿再重複過去的強硬要求，應該展現「靈活性」。

這名人士對記者說：「如果他們願意向前邁進，而不是重提老掉牙的最後通牒，那麼今天可能會有好消息，甚至是重大消息。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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