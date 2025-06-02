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俄烏第2輪直接談判前 雙方仍出動大量無人機互轟

中央社／ 莫斯科/基輔2日綜合外電報導
伊朗設計的見證者型（Shahed）無人機。 路透資料照
伊朗設計的見證者型（Shahed）無人機。 路透資料照

就在俄羅斯烏克蘭今天即將在土耳其展開第2輪直接談判前數小時，兩國相互指責對方昨天一夜發動大規模無人機攻擊。

法新社報導，俄羅斯國防部今天表示，其防空單位「攔截與摧毀了」162架烏克蘭無人機，大多在與烏克蘭接壤的州，包括在庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）上空各攔截57架和31架。

烏克蘭今天也說，俄羅斯昨天一夜出動80架無人機及4枚飛彈攻擊其境內，包括伊朗設計的見證者型（Shahed）無人機，而這些拋射物成功擊中了12個目標。

烏克蘭官員公布的畫面顯示，在烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）有數棟住宅大樓受損。

烏克蘭昨天才宣布在俄羅斯國土上執行了其最大膽和最成功的攻擊行動之一，他們在前線後方數千公里處、深入俄國境內的地點擊中了數十架停放在空軍基地的戰略轟炸機。

俄烏持續互攻之際，兩國代表預定今天稍晚再度在伊斯坦堡舉行談判。這將是莫斯科2022年2月對烏克蘭發動全面侵略後頭幾週至今，雙方僅第2度的直接談判。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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