快訊

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光

「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

和談前烏克蘭無人機大規模襲俄 CNN：川普公信力岌岌可危

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普5月30日從賓州返抵華府。路透
美國總統川普5月30日從賓州返抵華府。路透

烏克蘭俄羅斯2日將在土耳其伊斯坦堡重啟直接會談，美國有線電視新聞網（CNN）2日分析，原本就很難想像這次會談將產生突破，但烏國1日對俄國各地戰略基地發動大規模無人機攻擊後，任一方願意調整紅線的可能性又更低。

CNN並指，烏國在和平會談前發動無人機攻擊，讓美國總統川普的公信力岌岌可危。曾自詡能迅速解決俄烏戰爭的川普正日益受挫，如今在場邊旁觀，其外交政策的基石之一也看似搖搖欲墜。

克里姆林宮至今不願提交其同意提供的備忘錄來正式列舉停戰條件，但俄國官員向來不諱言其強硬條件，包括所有俄占區的主權、烏克蘭去軍事化、立刻鬆綁制裁，以及保證俄語人士權益等克宮所謂「去納粹化」措施。

北約透過烏克蘭等國進一步朝俄國邊境擴張等擔憂，一直是克宮眼中釘，俄方也關切被凍結的巨額境外資產命運如何。先前俄國和西方媒體都有對可能協商的領域做猜測，伊斯坦堡會談的結果也受密切關注，以觀察是否透露任何彈性。

但鑒於烏國這次無人機攻勢的亮眼成功，目前要克宮讓步可能沒得談。

此前俄國也正強化對烏國的攻擊，看似是新的夏季攻勢開端。俄國5月31日漏夜發動開戰以來最大規模對烏無人機攻擊，出動472架無人機，6月1日也對烏軍訓練據點發動飛彈攻擊，至少12人死亡。

川普一方面施壓烏克蘭總統澤倫斯基，最近也斥責俄國總統普亭，但似乎都沒讓雙方更接近和平協議。川普仍掌握有力手段，例如施加強硬新制裁，或也能調整美國軍援以顯著提高繼續打仗的成本。這些措施可能都不算決定性，但將展現美方承諾的訊號。

川普說他想做的卻只是從整場亂局退出，堅稱這是拜登、普亭和澤倫斯基的戰爭。但CNN指，抽身可能不再是選項之一，至少美國無法全身而退；川普自身對結束烏戰的堅持，以及他個人對俄烏領袖的干涉，意味川普、美國與烏戰的結局如今密不可分。

這也是為何戰場和談判桌的發展備受關注。儘管川普向來否認，但俄烏戰爭已很大程度成為川普的戰爭，美國的公信力正岌岌可危的與之牽連。

無人機 烏克蘭 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

00915配息降至0.21元、00945B續穩7％票息 川普關稅風暴下的新配置思維

美學術界發聲：不要被川普暴行蒙蔽 美國大學國際生的確已成問題

川普又變臉了…嗆中國大陸違反協議 這時候台股該買還是賣？

為讓川普愛聽簡報 情報總監加巴德傳要模仿福斯新聞

相關新聞

俄烏今舉行第2輪談判！專家曝「逼普亭停火」唯一關鍵

烏克蘭與俄羅斯將在土耳其當地時間2日下午，於伊斯坦堡進行第二輪和平談判，俄方預計公布有關停火條件的和平備忘錄。分析人士普...

和談前烏克蘭無人機大規模襲俄 CNN：川普公信力岌岌可危

烏克蘭和俄羅斯2日將在土耳其伊斯坦堡重啟直接會談，美國有線電視新聞網（CNN）2日分析，原本就很難想像這次會談將產生突破...

影／烏克蘭最具野心奇襲！上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據烏克蘭安全局（SBU）消息，烏克蘭軍方6月1日展開代號「蜘蛛網」（Spiderwe...

第二輪和談前夕 烏無人機深入敵境襲戰略轟炸機 俄飛彈猛轟基輔

烏克蘭對俄羅斯境內四座機場發動一系列大規模的無人機襲擊，透過隱藏在卡車內的無人機，襲擊了遠至東西伯利亞的戰略空軍基地。 ...

烏版木馬屠城 暗藏無人機深入俄境襲41架戰略轟炸機

據烏克蘭安全官員和上傳網路影像，烏方情報機構將攜帶爆裂物的無人機藏進木製棚屋屋頂，以卡車送到深入俄羅斯境內超過4000公...

和談前夕俄烏突戰雲密布 伊斯坦堡會談籠罩陰霾

烏克蘭與俄羅斯和談前夕戰事突然升高，包括基輔展開衝突以來最大規模無人機戰役、俄方可搭載核武轟炸機遇襲，以及俄羅斯公路橋梁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。