烏版木馬屠城 暗藏無人機深入俄境襲41架戰略轟炸機

據烏克蘭安全官員和上傳網路影像，烏方情報機構將攜帶爆裂物的無人機藏進木製棚屋屋頂，以卡車送到深入俄羅斯境內超過4000公里處，今天對俄國基地的戰略轟炸機發動一波奇襲。

路透社報導，這些棚屋被裝上卡車，運到俄國空軍基地周邊。烏國官員指出，棚屋屋頂金屬板可透過遙控啟動機制掀起，好讓無人機飛出進行攻擊。

不願意具名的這名安全官員表示，無人機今天對4座俄羅斯空軍基地發動襲擊，一共擊中41架戰機。路透社目前無法獨立查證這項說法。

法新社報導，烏克蘭安全局（SBU）今天表示，價值計達70億美元的俄羅斯軍機遇襲。該機構在社群媒體發文說：「70億美元，這是今天被擊中的敵人戰略飛機估計的成本，是烏克蘭安全局特別行動的成果。」

俄羅斯社群媒體上未經證實的影片和照片顯示，西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）貝拉雅（Belaya）空軍基地內的俄羅斯戰略轟炸機起火燃燒。當地距烏克蘭邊界超過4000公里。

據美聯社報導，烏克蘭官員指出，這項攻擊計畫的執行費時超過一年半，由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自督導。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）表示，離貝拉雅基地不遠的斯列德尼村（Sredny）附近一個軍事單位遭無人機攻擊，不過他並未具體說明攻擊目標為何。科布澤夫表示，這些無人機是從一部卡車上發射。

他還說，這是伊爾庫次克州首次出現烏克蘭無人機。

根據烏克蘭安全官員說法，這項代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動由澤倫斯基和烏克蘭安全局局長馬列克（Vasyl Maliuk）親自督導。

若得到證實，這項行動會是烏克蘭無人機在俄烏戰爭中最具破壞力的襲擊，將是莫斯科一大挫敗。

法新社報導，在烏克蘭大規模無人機攻擊行動後，俄羅斯方面今天也已證實有數架軍機「起火」，並表示嫌疑人已遭拘捕。

俄羅斯國防部在通訊平台Telegram上表示：「在莫曼斯克州（Murmansk）和伊爾庫次克州，第一人稱視角（FPV）無人機從緊鄰機場地區發射後，有數架飛機起火。」俄國國防部還說，目前並未傳出人員傷亡，已經逮捕數名「參與者」。