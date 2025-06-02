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俄疑遭恐攻 2橋梁爆炸至少7死

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯庫斯克州代理州長金希提恩發布照片，顯示該州一座鐵路橋梁一日倒塌後，橋上一輛貨運列車受損脫軌。（歐新社）
俄羅斯庫斯克州代理州長金希提恩發布照片，顯示該州一座鐵路橋梁一日倒塌後，橋上一輛貨運列車受損脫軌。（歐新社）

俄羅斯布揚斯克州一座道路橋梁倒塌後，下方鐵軌的火車脫軌受損；圖為緊急應變單位的專家一日在事件現場作業。（路透）
俄羅斯布揚斯克州一座道路橋梁倒塌後，下方鐵軌的火車脫軌受損；圖為緊急應變單位的專家一日在事件現場作業。（路透）

俄羅斯西部與烏克蘭接壤的布揚斯克州和庫斯克州，先後在五月卅一日和六月一日發生橋梁坍塌，布州至少七人死亡、六十九人受傷。俄國調查人員指稱，兩起事件是爆炸所致，正視為恐怖主義行為進行調查。總統普亭已連夜聽取報告。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基六月一日在社群媒體宣布，由國防部長烏梅洛夫所率的烏克蘭代表團，二日（今）會在土耳其伊斯坦堡參加和俄方的第二輪談判。澤倫斯基並表明，烏方談判立場及優先考量的是，達成完全且無條件的停火、釋放烏克蘭囚犯和遭綁架的孩童。

布揚斯克州一座公路橋梁五月卅一日晚間十時五十分（台灣時間翌日凌晨三時五十分）左右坍塌；俄國緊急事務部和地方官員說，該橋隨後墜落至下方鐵軌，導致一列火車出軌並造成傷亡。俄羅斯鐵路公司一度聲明，其運輸活動遭非法干預，但之後刪文。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，橋梁塌時，有多輛卡車墜落。

布州的事發地點在維戈尼奇區，距俄、烏邊境約一百公里，州長波戈馬茲說，有四十七人送醫，傷者包括三名孩童，其中一人重傷，自六月二日起將為罹難者哀悼三天。俄國官媒引述醫護人員報導，死者包括火車司機員。搜救人員徹夜作業，動員約一八○人。

俄羅斯鐵路公司還說，檢查人員六月一日又在布州另一處發現鐵軌受損，但未詳述是否與橋梁坍塌有關。

另外，庫斯克州一座鐵路橋梁於一日約凌晨三時（台灣同日上午八時）遭炸毀。代理州長金希提恩在通訊應用程式ＴＧ說，在熱列茲諾戈爾斯克區，前述橋梁於貨運列車通行時坍塌，部分車體墜落到橋下道路，火車頭起火但很快撲滅；一名火車司機員腿部受傷，和列車組員送往醫院。金希提恩也貼照片顯示出軌列車在一座受損橋梁上。

路透六月一日報導說，無法獨立核實兩起爆炸是否關聯。布州和庫州在俄、烏開戰三年多來已頻繁受到烏克蘭攻擊。俄國國會上議院「聯邦院」議員克利夏斯指稱，布州事件凸顯烏克蘭已不再算是國家，淪為恐怖主義團體。

烏克蘭國防部情報總局一日聲明，俄軍貨運列車在開往克里米亞途中被炸毀，車上運載食糧和燃料，但並未承認由其所為，也沒提到導致橋梁坍塌。

俄國政府機構貼的照片顯示，布州現場似乎可見幾節車廂分離，倒在散落的橋梁水泥塊間。社媒有照片和影片顯示，有乘客當時摸黑試圖協助其他人爬出受損車廂，消防員也設法救援受困乘客。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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