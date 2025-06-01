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傳烏無人機深入俄羅斯數千公里 襲擊可攜核武轟炸機

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導
圖為6月1日，影片中，在俄烏衝突期間，俄羅斯伊爾庫次克當地政府稱無人機襲擊了斯雷德尼定居點的一個軍事單位，隨後該地區升起濃煙。路透
圖為6月1日，影片中，在俄烏衝突期間，俄羅斯伊爾庫次克當地政府稱無人機襲擊了斯雷德尼定居點的一個軍事單位，隨後該地區升起濃煙。路透

根據親俄羅斯部落客，烏克蘭今天襲擊了俄國西伯利亞一處軍事基地的可搭載核武長程轟炸機。截至目前為止，這是首次在遠離俄烏戰爭前線逾4300公里的地方發生這類攻擊。

路透社報導，社群媒體上未經證實的影片和照片顯示，位於伊爾庫次克市（Irkutsk）北邊的貝拉雅（Belaya）空軍基地，有俄羅斯戰略轟炸機起火。這些轟炸機的作用是對遠處目標投放核彈。

路透社無法立即證實前述影像，但一名烏克蘭情報官員告訴路透社，烏克蘭安全局（SBU）對40多架俄羅斯軍機發動大規模無人機攻擊。

這位在基輔的匿名消息人士透露，被擊中軍機包含俄羅斯用以對烏克蘭發射遠程飛彈的Tu-95、Tu-22戰略轟炸機。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）說，當地有軍事單位遭到無人機襲擊，但未提及戰略軍機。

飛彈 無人機 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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