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接受俄羅斯提議！烏克蘭將出席2日和談 澤倫斯基：會談前已概述立場

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，對於俄羅斯提議明天在土耳其伊斯坦堡舉行會談，烏克蘭代表團將出席與會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，對於俄羅斯提議明天在土耳其伊斯坦堡舉行會談，烏克蘭代表團將出席與會。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，對於俄羅斯提議明天在土耳其伊斯坦堡舉行會談，烏克蘭代表團將出席與會。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與官員開會後在通訊軟體Telegram寫道：「我在週一的伊斯坦堡會談前概述了（烏克蘭的）立場。」

根據法新社，烏克蘭的立場包含達成「完全且無條件停火」、救回戰俘與被綁架孩童等首要之務。

澤倫斯基還補充道，烏克蘭代表團這次也將由國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領參與會談。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 俄烏戰爭 伊斯坦堡

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