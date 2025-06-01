快訊

吃對早餐救大腦 92歲營養權威靠這碗「超級食物」抗老不失智

獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

才稱兩座橋梁被炸…俄羅斯又發現鐵軌受損 無人傷亡

中央社／ 莫斯科1日綜合外電報導
6月1日，緊急救援人員正在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克地區一座受損的橋樑上工作。美聯社
6月1日，緊急救援人員正在俄羅斯與烏克蘭接壤的布良斯克地區一座受損的橋樑上工作。美聯社

國營俄羅斯鐵路公司今天表示，布揚斯克州烏尼查至澤查路段一條鐵軌受損，無人傷亡。在此之前，俄國聲稱境內有兩座橋梁發生爆炸事件，已被視為「恐怖主義行為」調查中。

路透社報導，俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）旗下的莫斯科鐵路公司（Moscow Railways）在通訊應用程式Telegram寫道，今天上午10時52分，鐵路工人在布揚斯克州（Bryansk）烏尼查（Unecha）至澤查（Zhecha）路段檢修時，發現鐵軌受損，無人受傷。

俄羅斯聲稱這兩天在與烏克蘭接壤的布揚斯克州和庫斯克州（Kursk），各有一條橋梁被炸毀。俄國官員今天表示，至少7人死亡、69人受傷。

法新社引述俄羅斯國營媒體報導，俄國調查人員將2座橋梁在一夜間發生爆炸事件視為「恐怖主義行為」來處理。

根據國營的俄羅斯新聞社（RIA），俄國調查委員會（Investigative Committee）發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）說：「這些事件已被歸類為恐怖主義行為」。

爆炸 烏克蘭 恐怖主義 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯又一座橋梁坍塌 貨運火車部分車體墜橋

俄羅斯跨越橋梁坍塌落至下方鐵軌 至少7死30傷

影／俄羅斯邊界鐵軌橋被炸！火車出軌釀至少7死31傷 乘客摸黑逃生

憂俄軍發動攻勢 烏克蘭東北蘇米州11村強制撤離民眾

相關新聞

才稱兩座橋梁被炸…俄羅斯又發現鐵軌受損 無人傷亡

國營俄羅斯鐵路公司今天表示，布揚斯克州烏尼查至澤查路段一條鐵軌受損，無人傷亡。在此之前，俄國聲稱境內有兩座橋梁發生爆炸事...

俄羅斯沒給和平提案內容 俄烏6月2日二輪談判烏未點頭參加

路透5月30日報導，美國和俄羅斯要求烏克蘭承諾出席6月2日的新一輪和談，但基輔抗拒兩國壓力，要求先看到俄方提案內容。具影...

龐培歐：美若承認俄占克里米亞 將是史詩級錯誤

國會山莊報（The Hill）31日報導，前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在烏克蘭敖德薩舉行的黑海安全論壇（Bl...

烏未點頭參加6月2日俄烏2輪談判 「俄先提和平備忘錄」

路透五月卅日報導，美國和俄羅斯要求烏克蘭承諾出席六月二日的新一輪和談，但基輔抗拒兩國壓力，要求先看到俄方提案內容。另外，...

憂俄軍發動攻勢 烏克蘭東北蘇米州11村強制撤離民眾

烏克蘭東北部與俄羅斯接壤的蘇米州當局今天向遭受轟炸的11座村莊下達強制撤離令，基輔當局擔心俄國軍隊將對當地發動攻勢

俄拋第2輪和談 烏克蘭因1事拒點頭！美參議員警告恐受重創

烏克蘭針對美國和俄羅斯要求承諾6月2日出席新一輪和談的壓力予以抗拒，要求先看到俄方提案內容。具影響力美國參議員則警告，莫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。