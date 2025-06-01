烏未點頭參加6月2日俄烏2輪談判 「俄先提和平備忘錄」

路透五月卅日報導，美國和俄羅斯要求烏克蘭承諾出席六月二日的新一輪和談，但基輔抗拒兩國壓力，要求先看到俄方提案內容。另外，烏克蘭東北部蘇米州五月卅一日對遭轟炸的十一座村莊下達強制撤離令，以防俄軍攻擊。

美國總統川普敦促莫斯科和基輔合作，以達成協議、結束已持續三年多的戰爭。俄國提議六月二日在土耳其伊斯坦堡與烏克蘭官員舉行第二輪面對面談判。

但基輔說，他們致力於尋求和平，正等待俄方提出說明其提案內容的備忘錄。烏克蘭總統澤倫斯基五月卅日在基輔接見土耳其外長費丹後，在社群媒體Ｘ說，「為了使會談有意義，議程必須明確，談判須妥善準備」。他以俄方沒提供前述文件為例，表示「遺憾的是，俄國正竭盡所能，確保可能的下一場會議沒結果」。

澤倫斯基也說，卅日已和土耳其總統厄多安通話，商討烏方參加六月二日會議的條件。他沒有承諾烏克蘭將與會，但說確實與厄多安討論到安排烏、俄、土、美領袖舉行四邊會談的可能性。

俄烏代表團五月十六日已在伊斯坦堡談判，但除換囚協議幾無成果。部分共和黨籍美國國會議員和白宮顧問已敦促川普最終接受對俄國祭出新制裁，向莫斯科施壓。具影響力的共和黨籍聯邦參議員葛理漢五月卅日訪問基輔時說，共和黨主導的參院接下來將繼續推進一項對俄制裁法案。

另據法新社五月卅一日報導，與俄國接壤的蘇米州政府指出，考量到邊境社區遭受轟炸對民眾生命的持續威脅，已決定再撤離十一村民眾。