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憂俄軍發動攻勢 烏克蘭東北蘇米州11村強制撤離民眾

中央社／ 基輔31日綜合外電報導
烏克蘭東北部與俄羅斯接壤的蘇米州當局今天向遭受轟炸的11座村莊下達強制撤離令，基輔當局擔心俄國軍隊將對當地發動攻勢。圖攝於5月14日。圖／美聯社
烏克蘭東北部與俄羅斯接壤的蘇米州當局今天向遭受轟炸的11座村莊下達強制撤離令，基輔當局擔心俄國軍隊將對當地發動攻勢。圖攝於5月14日。圖／美聯社

烏克蘭東北部與俄羅斯接壤的蘇米州當局今天向遭受轟炸的11座村莊下達強制撤離令，基輔當局擔心俄國軍隊將對當地發動攻勢。

法新社報導，蘇米州（Sumy）政府指出：「這項決定考量到邊境社區遭受轟炸對百姓生命造成的持續性威脅。」

俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍又拿下蘇米州一座村莊。

俄羅斯最近幾週宣稱已經奪下蘇米州數座村莊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週表示，俄軍已在附近集結逾5萬兵力，這是可能發起一波攻勢的跡象。

烏克蘭邊防衛隊發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）29日透露，俄羅斯準備對蘇米州「展開攻擊行動」。

他說道，烏軍去年8月跨境攻入俄羅斯庫斯克州（Kursk）後，俄軍就開始在這裡進行集結。

俄羅斯軍方今年4月底宣布，已經把烏克蘭部隊逐出庫斯克州。

俄羅斯2022年2月展開全面侵略，目前掌控約20%烏克蘭領土，持續進行的這場衝突已經造成雙方有數以萬計的軍民死亡。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 俄烏戰爭

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