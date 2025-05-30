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香格里拉對話 馬克宏：放任俄國奪烏克蘭領土 對台灣構成風險

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 法新社
法國總統馬克宏。 法新社

法國總統馬克宏今天晚間在安全論壇「香格里拉對話」演說時警告美國及眾多印太國家，如果他們以放棄烏克蘭為代價，恐對台灣構成風險。

美聯社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）跟美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與全球領袖、外交官和最高階國防官員本週末齊聚新加坡，參與今天展開的安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-LaDialogue）。

路透社報導，馬克宏在香格里拉對話發表演說時警告，如果允許俄羅斯在不受反對的情況下掌控烏克蘭部分領土，這將開創先例，對亞洲構成風險。

他說：「如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對…台灣會發生什麼事？」

馬克宏發表前述言論之際，美國正在考慮自歐洲撤軍，將部隊轉移至印太地區。他警告，放棄烏克蘭最終將在嚇阻任何中國侵台的可能衝突方面，削弱美國的可信度。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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