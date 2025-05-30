烏拋美俄烏三方會談 川普：如有必要願坐下來談

對烏克蘭總統澤倫斯基提議舉行烏、美、俄三方領袖會談，美國總統川普廿八日指稱，如有必要，願意與俄、烏兩國領袖坐下來談。

澤倫斯基廿七日拋出烏美俄總統舉行三方會談。他表示，「川普–普亭–我」的三方會談，「我準備好了」。然而莫斯科已拒絕。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿八日表明，「會晤應當是俄烏雙方代表團間，達成具體協議的結果」。

川普廿八日出席美國哥倫比亞特區聯邦地區檢察官的宣誓儀式時，被媒體提問他是否正計畫與澤倫斯基和俄羅斯總統普亭在瑞士日內瓦會面？川普答道，有必要會這麼做，但目前美國聚焦與普亭打交道，要看情況如何發展，「我認為，我們做得不錯」。

川普說，兩周後就會知道普亭究竟是想結束這場戰爭，還是只想對美國敷衍了事。若是後者，川普政府將用不同的態度及方式來應對普亭。川普也又一次直言，對俄軍在俄烏和談期間攻擊烏克蘭且有人被殺害，感到非常失望。

對澤倫斯基提議三方會談，川普提到，希望澤倫斯基幾個月前就抱持如此態度；現階段正設法說服普亭，接下來就看進展到哪。川普強調，不喜歡目前在烏克蘭境內發生的事，尤其看到飛彈攻擊烏克蘭城市，「我不喜歡看到火箭射進城市，我們不允許這樣的事發生」。

川普還說，除非認為對俄國實施新制裁，會影響俄烏簽和平協議，「要是認為快要達成協議」，才可能不追加制裁。他聲稱，自己遠比外界說的還強悍，但必須選擇正確的時機來制裁俄國。

川普透露，美國總統中東特使威科夫正非常強硬地跟俄國打交道，「他們現在似乎想做些什麼，但在文件簽署前，我不能告訴你（記者）」。