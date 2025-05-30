俄提議烏6月2日第2輪直接談判 將提俄版和平備忘錄

俄羅斯廿八日指稱，已起草一份和平備忘錄，其中扼要敘述使烏克蘭衝突畫下句點的條件，並將於六月二日（下周一）在土耳其伊斯坦堡舉行的第二輪雙邊直接談判中，提交給基輔。

法新社及路透廿八日報導，烏方尚未立即對此置評。為了促成這場三年多的衝突結束，美國總統川普已施壓俄、烏雙方。克里姆林宮發言人佩斯科夫廿九日說，「據我所知，尚未收到答覆；我們需等待來自烏方的答覆」。就基輔要求莫斯科應在第二輪談判前，就提出化干戈為玉帛的條件，他稱此要求「沒建設性」。

路透廿八日引述三位俄國知情人士報導，「雙普」上周通話後，普亭同意與烏克蘭建立和平協議的基本架構，包括停火時間表。俄方正草擬俄版備忘錄，但不清楚多久才會完成。

知情人士說，普亭希望西方主要國家做出書面保證，包含北約（ＮＡＴＯ）不向東擴張，這相當於正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦以及其他前蘇聯加盟共和國未來加入北約的可能性；俄國也要求烏克蘭保持中立、西方解除部分對俄國的制裁、解決俄國主權資產在西方遭凍結的問題，並確保烏克蘭境內的俄語人口權益受保障。

其中一位消息人士直言，若普亭發現無法按其條件達成和平協議，就將尋求軍事勝利。

俄烏十六日在伊斯坦堡舉行近三年多來首次直接、面對面的和平談判，但不到兩小時就結束。在十六日的首輪談判中，俄國談判代表團由俄國總統顧問、政治學者梅丁思基率領，他曾任俄國文化部長。

俄國外長拉夫羅夫廿八日說，「我方的代表團，由伏拉迪米爾．梅丁思基所率，於六月二日在伊斯坦堡進行的第二輪直接談判期間，準備好向烏克蘭（談判）代表團提出這份備忘錄，並提供必要說明」。

路透廿八日報導，梅丁思基在通訊應用程式ＴＧ聲稱，已和烏克蘭國防部長烏梅洛夫通話，提議第二輪談判的日期與地點。

梅丁思基在ＴＧ宣稱，「讓我們強調（以下事情）：就在那裡、在那個地點，我們準備好就（達成）一項可能停火包裹協議的每個重點，展開必要、實質性的討論」。他並表示，期待來自烏克蘭的答覆。