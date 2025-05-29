「別關上對話大門」土耳其穿梭俄烏 厄多安：正與兩國保持聯繫

在俄羅斯和烏克蘭官員預計6月2日在伊斯坦堡舉行會談之前，土耳其總統厄多安呼籲莫斯科和基輔不要「關上對話大門」。

法新社報導，土耳其總統府今天引述厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的談話指出：「我們正與俄羅斯和烏克蘭保持聯繫…我們告訴他們，只要對話之門還開著，就別關上。」

俄羅斯昨天提議6月2日與烏克蘭在伊斯坦堡進行會談，以提出和平解決俄烏戰爭的計畫；但是基輔回應，為了讓會談能夠取得成果，必須事先看到提案內容。

厄多安說：「在我們每一次會談過程中，我們都提醒對方不應錯失這次機會。」他強調，「撲滅這場肆虐我們區域的巨大戰火…是一項人道責任」。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）26日在莫斯科會見俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）之後，他預計今天前往基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。