快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

準備談判？俄羅斯提議6月2日續和談 克宮：尚未獲烏國回應

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。圖／歐新社
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。圖／歐新社

俄羅斯政府昨天提議6月2日與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪和平談判，以展開草擬和平協議的磋商。克里姆林宮今天表示，目前仍在等待基輔當局回應。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「就我所知，我方尚未收到回覆…我們必須等待烏克蘭方面的回應。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）先前指出，俄羅斯應立即提交「和平與停火備忘錄」，但培斯科夫今天稱這項要求「毫無建設性」。

路透社報導，培斯科夫說：「現在這個情況下，你必須確認自己準備好繼續談判，或是還沒準備好。」

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天提到，烏方已將含有可能解決方案的備忘錄交予俄國代表團團長，並呼籲俄方立刻提出自己的版本，而非等到下週。

俄烏官員本月16日在伊斯坦堡舉行會談，但未能達成停火協議。莫斯科當局向來堅稱，除非先滿足某些條件，否則不可能實現停火。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

轟炸更難預防！俄烏戰爭新武器神出鬼沒 光纖無人機殺傷力強

停火協議難產？傳俄在前線集結5萬兵力 烏拋三方峰會遭俄拒絕

俄烏今年停火恐掀歐洲大戰！英智庫：俄最快2027年發動突襲

德國與西方盟邦解除援烏武器射程限制 克宮警告「非常危險」

相關新聞

準備談判？俄羅斯提議6月2日續和談 克宮：尚未獲烏國回應

俄羅斯政府昨天提議6月2日與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪和平談判，以展開草擬和平協議的磋商。克里姆林宮今天表示，目前...

轟炸更難預防！俄烏戰爭新武器神出鬼沒 光纖無人機殺傷力強

光纖無人機化整為零、殺傷力強，是俄烏戰爭的最致命武器！《英廣》戰地記者實際走訪發現，光纖無人機的操控範圍高達10幾公里，且若被...

烏控戰俘遭虐死 遺體歸還俄誆稱中風 擬提國際訴訟

根據人權團體、聯合國及烏克蘭政府資料，自俄烏戰爭爆發以來，至少有206名烏克蘭戰俘在俄方囚禁期間死亡，其中多數疑因遭虐致...

普亭停火條件 要求西方書面承諾停止北約東擴、解除制裁

俄羅斯與烏克蘭將於6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪雙邊直接談判，據悉俄方已提交一份備忘錄給烏方，扼要敘述俄烏停止衝突的...

參院80議員支持對俄500%懲罰關稅 預計6月表決法案

紐約時報報導，隨著俄羅斯對烏克蘭發動猛烈攻勢，美國國會部分共和黨人的態度也轉趨強硬，公開呼籲對俄羅斯實施制裁，相關法案已...

面對兩場戰爭 川普有心無力

川普總統上任後，面對兩場進行中的戰爭，一是俄羅斯與烏克蘭的戰爭，二是以色列與哈瑪斯的戰爭，川普雖然希望談和停戰，顯示自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。