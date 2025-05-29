準備談判？俄羅斯提議6月2日續和談 克宮：尚未獲烏國回應

俄羅斯政府昨天提議6月2日與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪和平談判，以展開草擬和平協議的磋商。克里姆林宮今天表示，目前仍在等待基輔當局回應。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「就我所知，我方尚未收到回覆…我們必須等待烏克蘭方面的回應。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）先前指出，俄羅斯應立即提交「和平與停火備忘錄」，但培斯科夫今天稱這項要求「毫無建設性」。

路透社報導，培斯科夫說：「現在這個情況下，你必須確認自己準備好繼續談判，或是還沒準備好。」

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天提到，烏方已將含有可能解決方案的備忘錄交予俄國代表團團長，並呼籲俄方立刻提出自己的版本，而非等到下週。

俄烏官員本月16日在伊斯坦堡舉行會談，但未能達成停火協議。莫斯科當局向來堅稱，除非先滿足某些條件，否則不可能實現停火。