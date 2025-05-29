轟炸更難預防！俄烏戰爭新武器神出鬼沒 光纖無人機殺傷力強

光纖無人機化整為零、殺傷力強，是俄烏戰爭的最致命武器！《英廣》戰地記者實際走訪發現，光纖無人機的操控範圍高達10幾公里，且若被無人機盯上，通常都難逃脫轟炸範圍，加上其神出鬼沒，對雙方前線居民來說都是相當大的挑戰，尤其是在軍隊移動的過程，更容易遭到無人機狙擊。

轟炸更難預防

根據《英國廣播公司》報導，團隊在採訪的過程有遇到俄羅斯無人機，但在拍攝團隊很快就躲到樹下後，得以倖免轟炸。光纖無人機是以光纖網路運作，機上載著遙控炸彈或燃燒蛋的無人機，雖然比起一般無人機還要慢、且光纖容易被樹纏住，但因其神出鬼沒的性質，加上操控範圍大，讓它成為俄烏戰場上的新威脅。

家裡遭到轟炸的61歲居民史提蘭娜表示，以前轟炸時還可以在聽到聲音時避難，因為距離通常離他們家比較遠，但現在無人機的轟炸更加精準；當地守軍薩希也說，俄羅斯轟炸烏克蘭的頻率愈來愈高，且包括火箭、迫擊砲與無人機，俄軍運用一切手段切斷烏克蘭的糧食供應、軍隊部署與城鎮通訊。

俄烏停火毫無進展

代號「主席」的守軍工程師，光纖網路傳出代表無人機並非用微波進行通訊與操控，因此電子干擾器無法發揮作用，烏克蘭軍隊還在嘗試的時候，俄羅斯已經在戰場上大量快速使用，而且光纖無人機可以飛得比一般無人機低，讓烏軍目前相當困擾，威脅比以前更加無所不在。

《英國廣播公司》報導，俄羅斯與烏克蘭近日雖在美國協調下進行停戰談判，但雙方互相指控不願停火，西方與美國總統川普對俄羅斯總統普亭的耐心漸失。據傳川普將給普亭最後兩周的最後通牒時間。西方與烏克蘭曾要求俄羅斯30天無條件停火，否則不排除進一步經濟制裁，但普亭目前不予理會。

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