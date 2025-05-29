德國擴大援烏 資助烏克蘭生產遠程武器強化防衛

烏克蘭總統澤倫斯基28日訪問柏林，與德國總理梅爾茨共同召開記者會。梅爾茨宣布，德國將資助烏克蘭在境內生產具遠程攻擊能力、且不受射程限制的武器系統，形容此舉象徵兩國邁入「全新形式的軍事工業合作階段」。

梅爾茨（Friedrich Merz）本月初就任總理後積極展開外交行動，9日即與英、法領袖共同搭夜車訪問烏克蘭，28日則在柏林迎接澤倫斯基（VolodymyrSelenskyj）到訪。

雙方會後共同召開記者會，梅爾茨表示，俄烏戰爭爆發後，德烏雙邊關係顯著深化;德烏政府將於年底重啟政府間諮商機制，進一步擴展合作。

梅爾茨並提出5項德烏合作重點，包括：強化官方與民間交流、深化經濟夥伴關係、推動無條件停火談判、擴大軍事援助與軍工合作，以及與歐盟與美國持續協調，共同追求歐洲長遠和平。

針對外界最為關注的軍事援助，梅爾茨指出，德國不再僅限於提供武器裝備，也將支持烏克蘭於本土發展軍事工業，德烏防長今天也在柏林簽署相關軍工合作意向書。

根據明鏡週刊（Der Spiegel）揭露的合作意向書內容，德國將資助烏克蘭生產具備數百公里射程的火箭、無人機與巡弋飛彈等遠程武器，無射程限制，以強化烏克蘭的自我防衛與反制能力。

梅爾茨在記者會中表示：「這項軍工合作是德烏展開新型軍事夥伴關係的起點，具有高度發展潛力。」

除軍工合作，德國也將分擔烏克蘭使用Starlink衛星網路的費用。這個系統由美國SpaceX公司營運，對烏軍而言是確保前線通訊穩定的重要工具，具實際作戰價值。

針對外界一直以來關注是否提供金牛座（Taurus）長程巡弋飛彈，梅爾茨未明確表態。他在野時曾公開支持交付，執政後立場卻轉趨保留。今日記者會上，面對烏克蘭媒體提問，他僅回應德國將「根據需要與盟友密切協調軍援內容」。

澤倫斯基則感謝德國在防空領域的協助，強調德國提供的防空系統與彈藥已挽救成千上萬性命。他表示，俄軍幾乎每晚對城市發動無人機與飛彈攻擊，烏克蘭當前迫切需要強化空防能力。

記者會後，澤倫斯基原預定前往德國西部城市亞琛（Aachen），參加歐盟執委會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）獲頒查理曼獎（Charlemagne Prize）頒獎典禮，最終因烏克蘭北部蘇梅（Sumy）地區戰事升溫，決定提前返國。