美俄烏三方會談？川普：有必要願出席

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

為盡快結束俄烏戰爭烏克蘭總統澤倫斯基提議烏俄美三方領袖會談，美國總統川普28日表示，如果有必要，他願意和他們坐下來談；不過，俄羅斯已經回絕這項提議，指他們預計在下周向烏方提出和平備忘錄。

澤倫斯基近日表示，若俄國總統普亭不願和他見面，他不介意烏俄美三方會談；有媒體28日詢問川普是否正計畫與澤倫斯基和普亭在瑞士日內瓦見面？川普說，如果有必要，他會這麼做。

川普表示，他希望澤倫斯基幾個月前就有這樣的態度；川普說，他們現階段正在努力說服普亭，接下來就看進度會到哪裡，但川普認為，美國的努力不差。

不過，川普也表示，他不喜歡現在正在發生的事情，尤其是看到飛彈攻擊城市，「我們不會允許這樣的事情發生。」

川普日前表示，他將加強對俄國的制裁，有媒體問說，要怎麼樣才會阻止川普向俄國執行新的制裁？川普說，除非他認為新的制裁會影響到俄烏和談協議的簽署，他不希望把和平協議搞砸了。

川普表示，他遠比大家說的還要強悍，但必須選擇正確的時機點制裁俄國。

不過對於三方會談，據報導指出，俄國已經回絕這項提議，並認為，三方會談只有在俄烏之間已經達成具體共識後才會發生。

根據法新社報導指出，俄國預計下周ㄧ（6月2日）在俄烏第二輪的直接會談中，在伊斯坦堡向烏方提出和平備忘錄的內容。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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