俄羅斯向烏克蘭提議 6月2日、下周一舉行第2輪直接談判

俄羅斯28日指稱，已起草1份和平「備忘錄」，其中扼要敘述使烏克蘭衝突畫下句點的條件，並將於6月2日（下周一）在土耳其伊斯坦堡舉行的第2輪雙邊直接談判中，提交給基輔。

法新社及路透28日報導說，烏方尚未立即對此置評。為了促成這場3年多的衝突結束，美國總統川普已施壓俄、烏雙方。

俄烏16日在伊斯坦堡舉行近3年多來首次直接、面對面的和平談判，但不到2小時就結束。在16日的首輪談判中，俄國談判代表團由俄國總統顧問、政治學者梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領，他曾任俄國文化部長。

俄國外長拉夫羅夫28日說，「我方的代表團，由伏拉迪米爾．梅丁思基所率，於6月2日在伊斯坦堡進行的第2輪直接會談期間，準備好向烏克蘭（談判）代表團提出這份備忘錄，並提供必要說明」。

拉夫羅夫還說，「我想再次向我們的土耳其夥伴表達感謝，提供1個友好、適宜的（談判）地點。如同土耳其外長哈坎．費丹（Hakan Fidan）27日在他訪問莫斯科期間證實（的消息）」。

路透28日報導，梅丁思基在通訊應用程式Telegram（TG）聲稱，已和烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）通話，提議第2輪談判的日期與地點。

梅丁思基在TG宣稱，「讓我們強調（以下事情）：就在那裡、在那個地點，我們準備好就（達成）1項可能停火包裹協議的每個重點，展開必要、實質性的討論」。他並表示，期待來自烏克蘭的答覆。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也說，俄烏雙方同意，將各自準備「（衝突）解決和停火方式」的願景，並將在下一輪談判時討論與交換文件。

烏克蘭總統澤倫斯基27日拋出烏、美、俄總統舉行3方會談。他表示，「川普-普亭-我」的3方會談，「我準備好了」。然而莫斯科已拒絕。克里姆林宮發言人佩斯科夫28日表明，「這樣的會晤應當是（俄烏）雙方代表團間，達成具體協議的結果」。