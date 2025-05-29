俄大規模空襲烏 川普：2週內可知普亭是否敷衍美國

中央社／ 華盛頓28日專電
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

俄羅斯在與烏克蘭換俘期間大規模空襲烏國，引發美國總統川普不滿。川普今天表示，大概2週內就可知道俄國總統普亭是否在敷衍美國；至於烏、俄、美三方會談可能性，他說，若有必要，他會參加，但美國目前專注與普亭打交道。

俄羅斯25日對烏克蘭發動空襲造成13人死亡後，又連夜朝烏克蘭出動355架無人機並發射飛彈，此為俄國2022年全面入侵烏克蘭以來最大規模的無人機攻勢。俄羅斯此舉罕見引發川普（Donald Trump）批評，直言他「很不高興」。

川普今天在白宮接受媒體提問，被問及是否仍認為普亭（Vladimir Putin）想要結束俄烏戰爭時，他表示，「現在無法告訴你」，但大概在2週內，就可以知道普亭是否在敷衍美國，「如果他真的（在耍我們），我們回應的方式會有所不同」。

川普還說，他的特使魏科夫（Steve Witkoff）正非常強硬地與俄羅斯打交道，「他們現在似乎想做些什麼，但在文件簽署之前，我不能告訴你」。

他也重申對俄羅斯攻擊烏克蘭感到不滿，「在所謂談判的過程中，卻有人被殺害，我對此感到非常失望」。「我不喜歡看到火箭被射進城市…我們不會容許它發生」。

川普日前表示，考慮加強制裁俄羅斯的力道。媒體今天問及，是什麼原因讓他遲遲未對俄羅斯加強制裁，川普回應表示，唯一的原因是「如果認為快要達成協議，就不想因為實施制裁而搞砸」。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）日前受訪時提議烏、俄、美三方舉行和平峰會。對於媒體問到，他是否計劃與澤倫斯基、普亭一起坐下來談，川普回應表示，「如果有必要的話」，會這樣做，但目前美國專注與普亭打交道，要看看情況如何發展，「我認為我們做得不錯」。

據報導，澤倫斯基這項三方峰會的提議已遭莫斯科當局拒絕。

俄烏戰爭持續超過3年，川普1月底重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

烏克蘭 普亭 俄羅斯 俄烏戰爭

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