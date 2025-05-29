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德總理梅爾茨：將助烏克蘭開發遠程新武器 可攻擊俄境內
法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基廿八日訪問德國，德國總理梅爾茨說，柏林當局將協助基輔開發新遠程武器，可用以攻擊俄羅斯領土上的目標。
梅爾茨說，德、烏兩國防長廿八日會簽署一份諒解備忘錄，涉及烏製遠程武器系統的採購；射程將沒有限制，讓烏克蘭即使對上烏國境外目標也能貫徹自衛。梅爾茨並未點名將有哪些製造商參與。
梅爾茨說，遠程武器生產可在烏國或德國進行，但進一步細節要待後續公布。梅爾茨也說，該計畫是兩國新形式軍事和工業合作的開端，有很大潛力；兩國防長正就這方面密切合作，「我們希望促成遠程武器。我們也想促成共同生產」，將私下討論部分相關事項。
梅爾茨本月才上台，已矢言繼續強力支持烏國，但未詳述德國將提供基輔哪些武器，符合戰略模糊政策。
梅爾茨廿六日曾在電視訪問說，英國、法國、德國或美國運交烏克蘭的武器已不再有任何射程限制，這代表烏克蘭可以攻擊俄國境內軍事據點來自我防衛，僅有很少數情況例外。
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