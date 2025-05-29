川普斥普亭空襲烏「玩火」 澤倫斯基嗨喊：快點制裁俄

俄烏和談進度緩慢，俄羅斯日前又對烏克蘭發動開戰以來最大空襲，美國總統川普廿七日對俄國總統普亭說重話，稱他在玩火。

川普本月與普亭通話，雙方貌似達成共識，希望加速俄烏和談進度，普亭也表示擬提出和平備忘錄，但俄軍卻在日前對烏克蘭發動大規模空襲。

對於俄軍對烏克蘭的襲擊，川普日前罕見批評普亭表示，他一直與普亭有很好的關係，但普亭已徹底瘋了，毫無理由用飛彈和無人機攻擊烏克蘭城市。川普說，如果俄國想要占領烏克蘭全境，將會導向俄國的覆滅；川普也向媒體表示，他不喜歡普亭的所作所為，將加強對俄國的制裁。

川普廿七日在社群媒體發文說，普亭不知道，如果不是因為川普，很多不好的事情會發生在俄國身上；川普強調說，「是非常不好的事情」，還表示「普亭正在玩火」。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基廿七日呼籲美國對俄國銀行和能源產業施加制裁，並表示準備好和普亭、川普舉行三方會談。

澤倫斯基說，「若普亭不願意接受雙邊會談，或若各方希望舉行三邊會談，我不介意。我願意參與任何形式會談」。

他並說，正等待美國對俄祭出制裁，「川普曾證實若俄國不住手，就將施加制裁。我們和他討論過兩大面向，即能源和銀行系統。美國將能夠對這兩個部門祭制裁嗎？我會非常樂見」。

普亭五月稍早不願在土耳其會晤澤倫斯基，克里姆林宮說普、澤兩人只會在某種協議達成後再見面。

澤倫斯基也說，烏克蘭還未從俄方收到先前承諾提供、有關和平協議要求的備忘錄。