停火協議難產？傳俄在前線集結5萬兵力 烏拋三方峰會遭俄拒絕

烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯在烏克蘭東北部蘇米州邊境地區的前線集結「超過5萬」兵力。他在受訪中並提議烏、俄、美三方舉行和平峰會，但已遭莫斯科當局拒絕。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴記者：「現在他們也朝蘇米州（Sumy）的方向集結兵力，超過5萬人。」這項談話內容今天才刊出。

俄軍已經奪下蘇米州許多聚落，尋求在烏克蘭境內建立「緩衝區」。

俄軍今天表示，又拿下蘇米州一個村落。

基輔尋求施壓莫斯科停止3年來的侵略之際，澤倫斯基也在昨天的談話中呼籲與美國總統川普、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行三方高峰會。不過，克里姆林宮今天予以斷然拒絕。

澤倫斯基昨天告訴記者：「如果普亭介意進行雙邊會談，或者如果大家都想要進行三邊會談，我不介意。任何形式的會談，我都準備好了。」

他表示，「川普－普亭－我」的三方會談，他已「準備好了」。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天就此回應說：「這樣的會晤應當是雙方（指俄、烏）代表團之間達成具體協議的結果。」

澤倫斯基今天訪問德國與總理梅爾茨（FriedrichMerz）會談。梅爾茨已矢言力挺基輔抗莫斯科。

俄、烏本月稍早在土耳其伊斯坦堡進行開戰3年多以來首場直接和談，未能有所突破。

西方國家聯合呼籲立即停火，已遭莫斯科拒絕。

莫斯科表示，只有在雙方談判代表先達成「具體協議」之後，普亭和澤倫斯基之間的會面才有可能舉行。

普亭已一再表示，他不認為澤倫斯基是合法領導人，並且呼籲予以推翻。

與此同時，川普則因俄、烏遲遲未能達成結束戰爭的協議而表達出對普亭和澤倫斯基的失望。