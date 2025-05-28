拋美俄烏三方會談！澤倫斯基籲美加重制裁 俄稱盡快宣布下輪談判

法新社28日報導，烏克蘭總統澤倫斯基在同日公布的受訪內容說，他準備好和俄羅斯總統普亭、美國總統川普舉行三方會談，並呼籲美國對俄國銀行和能源產業施加沉重制裁。

澤倫斯基27日對記者說，「若普亭不願意接受雙邊會談，或若各方希望舉行三邊會談，我不介意。我願意參與任何（會談）形式」。他並說，正等待美國對俄祭出制裁，「川普曾證實若俄國不住手，就將施加制裁。我們和他討論過兩大面向，即能源和銀行系統。美國將能夠對這兩個部門祭制裁嗎？我會非常樂見」。

普亭5月稍早不願在土耳其會晤澤倫斯基，克里姆林宮說普、澤兩人只會在某種協議達成後再見面；川普則已對兩人就無法達成停戰協議表達不滿。

澤倫斯基前述發言的幾小時後，俄國國防部指稱烏方對俄國發動大規模無人機攻勢，出動約300架無人機；俄國官員對這波攻擊僅回報少量損害。俄國航空權責單位說，莫斯科3座主要國際機場在夜間被迫暫停航班幾小時。

澤倫斯基也說，烏克蘭還未從俄方收到先前承諾提供、有關俄烏和平協議要求的備忘錄。戰場情勢上，澤倫斯基指稱俄國正在烏國東北部蘇米州附近的前線集結逾5萬名軍人。俄軍已在當地拿下幾個據點，試圖在烏國境內建立普亭所謂的「緩衝區」。

另據路透28日報導，俄國外交部長拉夫羅夫當天說，俄國將在「最接近的未來」宣布下一輪俄烏直接會談，並指出烏克蘭的中立地位仍是俄國對和平談判的關鍵要求之一。

路透28日也獨家引述3名對談判知情的俄國消息人士報導，普亭的停戰條件包括要求西方領袖以書面承諾停止北約東擴，並解除對俄國的一大部分制裁。