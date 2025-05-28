少見密集攻擊…150架烏無人機攻擊俄6州 莫斯科3機場暫停航班
俄羅斯當局表示，昨天深夜至今天凌晨共擊退近150架烏克蘭無人機，莫斯科還因為這場大規模攻擊，被迫暫停至少3座機場的航班。
法新社報導，俄羅斯國防部在Telegram發布消息指出，在午夜前的3個小時內，112架烏克蘭無人機在6個州被「摧毀和攔截」。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，另有33架飛往俄羅斯首都莫斯科的無人機被擊落。
俄羅斯軍方幾乎每天都會宣布遭到烏克蘭無人機攻擊，但在如此短時間內如此密集的攻擊倒是少見。
距離邊界數百公里遠的莫斯科並不常成為如此大規模攻擊的目標，但最近幾週，愈來愈多原定降落莫斯科的班機被迫轉降他地。
聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）表示，已對莫斯科的謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo ）、伏努科沃（Vnukovo）和茹科夫斯基（Zhukovsky）機場實施限制措施。
俄羅斯國防部表示，除莫斯科外，還有59架無人機攻擊西南部的布揚斯克州（Bryansk）。庫斯克（Kursk）、貝爾哥羅德（Belgorod）、圖拉（Tula）、奧勒爾（Oryol）和卡路加（Kaluga）等州，亦遭到無人機襲擊。
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