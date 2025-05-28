美參院6月表決對俄500%懲罰關稅！智庫：川普可能4-6周內結束俄烏談判

紐約時報報導，隨著俄羅斯對烏克蘭發動猛烈攻勢，部分美國國會共和黨人也轉趨強硬，公開呼籲對俄羅斯實施制裁，相關法案已在參議院獲得跨黨派支持。親近川普政府的智庫稱，川普可能在4至6周內結束調停談判、祭出制裁，但美官員透露川普尚未決定。

南卡羅來納州參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）素來與川普關係密切，但他聯手民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）推動對俄制裁法案，預計6月表決。法案包含對俄羅斯原油和鈾買家實施次級制裁，課徵至少500%關稅，目前已獲得參議院80名跨黨派議員支持。

紐時報導指出，儘管眾議院對該法案的支持度不高，短期內不太可能與川普正面對槓，但參院的動向凸顯國會對俄羅斯的立場日益鷹派，且更加不滿俄方的頑固態度。

而川普近日的態度也有所轉變，公開表達對普亭不滿，但目前不清楚這是否指向整體立場轉變，決定從俄烏斡旋中抽身。

政治新聞網POLITICO引述一名知情川普想法的官員表示，「普亭幾乎摧毀川普留給他體面下台階的機會」。

親近川普政府的美國優先政策研究所副所長傅萊茨（Fred Fleitz）表示，川普對普亭的耐心耗盡，「在接下來4周至6周內，川普可能結束談判，祭出強硬制裁」。

但是，四名美國官員透露，川普尚未決定是否對莫斯科追加制裁。

另外，兩名知情人士透露，川普上周與歐洲領袖通話時似乎為普亭不願談判辯護，認為俄方可能因美歐制裁而退卻，並且對歐洲表明不喜歡制裁。一名美國官員透露，政府內外有人告訴川普，「制裁恐傷及美企，並讓俄羅斯退出談判」。